Shakira revela sus reglas digitales en casa: pantallas limitadas y una app prohibida

La cantante Shakira reveló que en su casa tiene reglas estrictas sobre el uso de la tecnología para cuidar la salud mental de sus hijos, Sasha y Milan.

Aunque podría pensarse que los hijos de Shakira tienen acceso libre a celulares y toda la tecnología, la realidad es muy distinta. La cantante ha decidido poner límites claros en casa cuando se trata de pantallas, redes sociales y otros dispositivos electrónicos.

Para la cantante no se trata de prohibir, sino de cuidar el bienestar emocional de sus hijos, Milan y Sasha, en una época donde la tecnología está presente todo el tiempo.

Shakira impone estrictas reglas de tecnología a sus hijos

En una entrevista con Henar Álvarez del canal RTVE Play, Shakira reveló que decidió poner reglas claras en casa y estar muy pendiente de cómo sus hijos usan la tecnología y prefiere supervisar de cerca el tiempo que pasan frente a pantallas y lo que consumen.

Milan, Shakira y Sasha (Getty Images )

Para ella, crecer en esta era digital no es tan sencillo, sobre todo para los niños, por lo que cree que es clave cuidar su salud mental desde casa. Su idea es que sus hijos, Milan y Sasha, tengan un balance: menos tiempo pegados al celular o la tablet y más conexión con el mundo real.

“Mis hijos no tienen teléfono, solo un iPad bajo supervisión y únicamente los sábados por la mañana, durante una hora”, contó la artista colombiana sobre las reglas que tiene en casa.



Además, hay una plataforma que sus hijos tienen completamente prohibida por una razón importante. “Les prohibí YouTube directamente”, explicó la cantante, al señalar que espera que en el futuro existan reglas más estrictas sobre el acceso de los menores a este tipo de contenidos.

“Espero que pronto tomen determinaciones como las que están tomando en Australia. Recientemente en España también, me parece muy bien. Pero ellos también lo van entendiendo así”, explicó.

Milan y Sasha tienen prohibido buscar información sobre sus papás

Shakira contó que Milan y Sasha tienen muy claro que no deben buscar su nombre ni el de sus papás en redes sociales. Y es que, tanto ella como Gerard Piqué son figuras públicas, por lo que su vida privada suele estar muy expuesta. Desde su separación en 2022, además, han surgido muchos rumores, algo que la cantante prefiere mantener lejos de sus hijos.

Shakira, Sasha y Milan (Getty Images)

“Saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples. Saben que no hay que dejarse engañar por todo lo que se dice. Que la verdad no está en las redes sociales. Que tampoco hay que ir buscando su nombre ni el mío, ni el de su padre porque ¿para qué?”.

La cantante contó que ella tampoco se mete a redes ni a buscadores para ver qué se dice de ella. Prefiere mantenerse al margen y enfocarse en lo positivo: “Yo no lo hago, yo no me meto a ver qué dice la gente de mí. Yo solamente le digo a mi equipo, mándenme las cosas bonitas. Todo lo bonito me lo mandan. Yo me lleno de energía. Yo no me entero de nada, pero de nada, es nada”.

Además de enfocarse en la escuela, Milan y Sasha también toman clases de música en un prestigioso instituto en Miami. En mayo de 2024, Shakira compartió un video donde dejó ver el talento artístico de sus hijos: Milan apareció tocando la batería al ritmo de “Are You Gonna Go My Way” de Lenny Kravitz, mientras que Sasha sorprendió cantando junto a algunas compañeras.

Además, ese mismo año la cantante lanzó el tema “Acróstico”, en el que ambos participan cantando algunas partes y también aparecen en el video musical.