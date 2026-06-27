El chihuahuense Manuel “Loco” Torres protagoniza esta noche la cartelera UFC

Hoy sábado 27 de junio, regresa el mejor octágono del mundo, la UFC, a Azerbaiyán, donde el mexicanoManuel ‘Loco’ Torres será el protagonista de la cartelera, cuando se mida ante el experimentado Rafael ‘Ataman’ Fiziev.

La contienda será a cinco asaltos y pinta para ser una auténtica guerra en el octágono por el estilo finalizador de ambos peleadores. Además, el que salga con la mano en alto se estaría metiendo entre los mejores siete del mundo de peso ligero.

Este viernes, tanto Manuel Torres como Fiziev cumplieron con la primera prueba, que es la báscula, tras marcar 156 libras, por lo que todo está listo para que intercambien metralla y hagan vibrar a toda la afición de Bakú.

El nacido en Chihuahua entiende la gran responsabilidad de este duelo, pues además de ser su primera noche estelar en la UFC, enfrentará a uno de los gladiadores más duros de la división y que sobre todo lo supera en experiencia. “Me siento contento, emocionado y listo para esta batalla. Listos, mi gente. Gracias por el apoyo. Estoy listo para mañana”, comentó el mexicano, una vez que cumplió con la ceremonia de peso.

Por su parte, Rafael Fiziev, en cada momento mostró respeto para ‘El Loco‘ y sobre todo para la cultura mexicana, país al que calificó como uno de los mejores del mundo, en cuestión de deportes de contacto. “Mi oponente, Manuel Torres, es mexicano y los mexicanos son conocidos por su disposición a pelear con sus puños y su corazón. Son conocidos por avanzar siempre y dar una pelea sangrienta. Conocemos a muchos grandes peleadores de México. Pero está a punto de encontrarse con un azerbaiyano loco. Le mostraremos nuestra hospitalidad, le mostraremos cómo peleamos y lo preparados que estamos para derramar nuestra amada sangre”, dijo en un promocional.

Manuel Torres llega a este evento con una marca de 17 victorias y tres derrotas, sumando además 16 triunfos por la vía de la finalización. Mientras que la UFC, el azteca, registra cinco victorias en seis combates, presumiendo una increíble marca de cinco bonos de desempeño y resolviendo todos sus combates de la promotora en el primer asalto.

Mientras que su rival ostenta un récord de 13-5 con 9 finalizaciones, sumando notables victorias frente a Ignacio Bahamondes, Rafael Dos Anjos, King Green y Renato Moicano. A su vez, las únicas derrotas que tiene con la empresa de Dana White son frente a Justin Gaethje, Mauricio Ruffy y Mateusz Gamrot.

La cartelera estelar comenzará a las 9:00 AM (horario del Centro de México) y será transmitida a nivel internacional, por la plataforma de paga Paramount+.

Información de Tribuna Yaqui