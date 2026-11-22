La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) lanzó este domingo operaciones en dos comunas de Puerto Príncipe y en una del departamento de Artibonito contra las bandas armadas que siembran el terror en Haití, informó ese contingente multinacional.

Las operaciones, en la cuales murió un pandillero, se llevaron a cabo de forma simultánea en las comunas de Cité Soleil y de Tabarre, ambas en la capital haitiana, y al norte de Gros-Morne, en Artibonito, centro del país, “como parte de los esfuerzos en curso para desmantelar los bastiones de las bandas armadas y restablecer la seguridad”.

En Cité Soleil, un sector densamente poblado de la capital haitiana, los miembros de la GSF intervinieron en un lugar que, al parecer, era utilizado por miembros de bandas como escondite y depósito de armas.

Durante la operación, se encontró resistencia armada. Al menos un miembro de una banda resultó muerto y otro herido. Se incautaron un arma de fuego, una granada de mano y un teléfono móvil”, agregó esa fuerza en un comunicado.

La GSF, integrada por 2 mil 181 policías y militares de El Salvador, Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Mongolia y Bangladesh, indicó que la estructura ocupada fue destruida para evitar que volviera a ser ocupada por las bandas armadas.

El pasado 15 de noviembre la Fuerza de Supresión de Pandillas lanzó otra operación en la misma comuna de Gros-Morne intervenida hoy, en la cual murieron cinco presuntos integrantes de bandas armadas.

El jueves, la GSF afirmó que las operaciones “han entrado en una nueva fase” que incluye “aumentar la presión sobre las redes de las bandas, desmantelar más bastiones y ampliar el control sobre áreas estratégicas”.

Con información de EFE