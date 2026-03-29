Sergio Mayer buscará el gobierno de la CDMX: “me encantaría ser jefe de gobierno”

A Serio Mayer, diputado federal de Morena, le gustaría ser jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a pesar de la polémica respecto a que su prioridad no es la política sino su carrera como actor.

“Más que ambición es compromiso… como aspiración imagínate, cuando tu estás en la política siempre tu máxima aspiración es ser llegar al máximo nivel, a mi me encantaría ser jefe de gobierno, claro que sí”Sergio Mayer

Sergio Mayer lo dijo así en el podcast regiomontano de José Luis Guerra donde aclaró que antes de pensar en las elecciones 2030 participará y estará en la boleta de las elecciones 2027, no obstante, no detalló un posible cargo.

Dijo que mientras tanto se sigue preparando y está terminando su doctorado.

Sergio Mayer asegura que no fue una falta de respeto ir a La Casa de los Famosos

Ante las críticas por hacer ver que sus prioridades son su carrera de actor y no sus convicciones políticas, Sergio Mayer insistió que no considera una falta de respeto haber ido a La Casa de los Famosos.

También reiteró que no fue un abandono de cargo pues entró a cubrirlo su suplente y que en ese tiempo él no estuvo cobrando como diputado federal.

El actor y político morenista dijo que él solicitó licencia como la solicitan otros legisladores que buscan ir a ver sus negocios, son líderes sindicales o incluso para ir a su luna de miel.

No obstate, el escándalo fue tal que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena le suspendió sus derechos políticos.

Sergio Mayer niega vínculos con narcotraficantes

Sobre los libros de Anabel Hernández en los que lo vinculan con narcontraficantes como Arturo Beltran Leyva, dijo que es otro de los mitos que giran a su alrededor.

Dijo que la autora no lo ha demostrado elementos para comprobar sus señalamientos y que solo se basa en testimonios de testigos protegidos o familiares supuestos involucrados.

Sobre Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, dijo que lo conoció para pedirle los derechos para hacer una serie sobre su persona, inspirada en el Cártel de los Sapos, peor nolo consiguió.