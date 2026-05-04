“Serán atacados”: Irán advierte a EE.UU. y cualquier otro país que se acerque a Ormuz

El mayor general Ali Abdollahi Aliabadi, comandante del Cuartel General Central de Khatam al Anbiya —el cuartel general operativo de las Fuerzas Armadas de Irán— ha advertido a EE.UU. y a cualquier otro país con responder en caso de que sus fuerzas armadas intenten acercarse e ingresar en el estrecho de Ormuz, informó este lunes la agencia Tasnim.

“Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo Ejército estadounidense, será atacada si intenta acercarse e ingresar en el estrecho de Ormuz”, declaró. “Los partidarios de los malvados Estados Unidos deben tener cuidado y no hacer nada que pueda causarles un arrepentimiento irreparable, ya que la acción agresiva de EE.UU. para perturbar la situación actual solo complicará las cosas y pondrá en peligro la seguridad de los buques en esta zona”, añadió.

Asimismo, subrayó que el estrecho está controlado por Teherán y que cualquier paso y navegación seguros solo se llevará a cabo en coordinación con sus fuerzas armadas, advirtiendo que responderán “con firmeza y contundencia” a cualquier amenaza o agresión del enemigo, sea del tipo que sea y en cualquier lugar de Irán.

“Mantendremos y gestionaremos la seguridad del estrecho de Ormuz con todas nuestras fuerzas y advertimos a todos los buques mercantes y petroleros que se abstengan de transitar por él sin la coordinación de las fuerzas armadas allí estacionadas para no poner en peligro su seguridad”, remachó.

‘Proyecto Libertad’

Este anuncio llega horas después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, anunciara su ‘Proyecto Libertad’, que tiene como fin liberar los buques retenidos en el estrecho de Ormuz, y que dio comienzo la mañana de este lunes 4 de mayo.

Trump explicó que una serie de países que no se han involucrado en la guerra de Washington y de Tel Aviv contra Teherán han solicitado ayuda a su país para liberar sus buques atrapados en Ormuz, por lo que han resuelto guiar dichas embarcaciones y a sus respectivas tripulaciones de manera segura fuera de estas “vías restringidas” para que puedan continuar “libre y eficazmente” sus rutas.