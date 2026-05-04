Atlanta Braves colocan a Ronald Acuña Jr. en lista de lesionados por 10 días

Los Atlanta Braves colocaron al jardinero derecho Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días, debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo, anunció el equipo el domingo.

El mánager Walt Weiss informó a los reporteros que una resonancia magnética reveló que Acuña Jr. sufrió una distensión de grado 1 en el tendón de la corva, y añadió que, “considerando todo, podría haber sido mucho peor”.

Acuña Jr. abandonó el partido del sábado por la noche contra los Colorado Rockies en la segunda entrada, después de detenerse abruptamente a mitad del camino hacia la primera base mientras corría tras batear un rodado, llevándose la mano al tendón de la corva izquierdo.

Los Braves también activaron al lanzador derecho Spencer Strider para que hiciera su debut de la temporada en el partido del domingo contra los Rockies. Strider había estado inactivo debido a una distensión de grado 1 en el músculo oblicuo y realizó tres aperturas de rehabilitación, ponchando a 18 bateadores en 12⅔ entradas y registrando una efectividad (ERA) de 1.42.