Cientos de fans celebran “May the 4th be with you” en el Museo Semilla del DIF Estatal

Cientos de fanáticos de Star Wars llenaron este domingo el Museo Semilla con entusiasmo familiar, disfrutando del “May the 4th be with you. El ataque de los fans”, un evento organizado por el DIF Estatal de Chihuahua para conmemorar el Día de la saga galáctica.

Desde las 11 de la mañana, el museo se convirtió en un epicentro de la cultura Star Wars, con la presencia especial de la Rancors Hunter Garrison de la Legión 501. Expositores mostraron cómics, figuras en miniatura y disfraces de personajes icónicos, atrayendo a familias enteras en un ambiente de sana recreación.

La programación incluyó exhibiciones de cortos realizados por fans internacionales, venta de comida, música en vivo, concursos de dibujo y caracterización, sesiones de fotos con personajes y sets temáticos, además de charlas especializadas como “Un viaje a través de la música de Star Wars” y “50 años de la fuerza”, a cargo de la experta Klaus Villaseñor.

Por la tarde, el evento culmina con un concurso de disfraces y un “Tokin Galáctico” de la agrupación local “The Villes”, prometiendo sorpresas para todos los asistentes.

La fecha del 4 de mayo surgió como un juego de palabras entre los fans: “May the 4th be with you”, un guiño a la frase emblemática “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”). Esta celebración resalta el impacto de Star Wars como hito en la ciencia ficción, con una comunidad global que crece año con año.

Este evento forma parte de la programación organizada por el DIF Estatal, a través de su Dirección de Esparcimiento, que busca brindar opciones de recreación sana para las familias.