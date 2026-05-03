¡Que no se te pase tu entrega del PAAM!, conoce los horarios correspondientes del 4 al 8 de mayo

En atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) los horarios y puntos de entrega, correspondientes a la semana del 4 al 8 de mayo, en los siguientes centros comunitarios:

4 de mayo:

Aires del Sur, 10:30 horas

6 de mayo:

CEDEFAM Dale, 11:15 horas

Valle de La Madrid, 11:00 horas

Díaz Ordaz, 12:00 horas

Rosario, 13:00 horas

8 de mayo:

CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas

Unidad Karike, 12:15 horass

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensión 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en C. Carbonel, No. 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm