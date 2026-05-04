‘Robocop’ chino: el robot policía que imita con precisión a las unidades SWAT

Un robot policía humanoide fue captado recientemente patrullando junto a unidades especiales en la ciudad de Shenzhen, al sur de China, generando gran atención en redes sociales. Se trata del Zhongqing T800, un androide que replica con notable precisión el ritmo, la postura y la agilidad de los agentes SWAT chinos.
深圳街头，赛博朋克已不再是电影，而是直播。🤖👮
现在是特警带机器人巡逻，预计 2030年，机器人将实现独立执勤。
这不是科幻，这是深圳。
留给人类保安的时间，不多了。 pic.twitter.com/9UXVTp7PFR
— Darkwalker 🖤✨ (@sz_darkwalker) May 2, 2026
En pruebas previas, demostró capacidad de intervención física controlada con personas reales, lo que sugiere que podría participar directamente en tareas operativas de ser necesario.