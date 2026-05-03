“Goyito” Madrid se corona campeón con la delegación estatal en la Olimpiada Nacional

-El ganador del Premio Teporaca de bronce suma triunfos a su prometedora carrera deportiva

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 3 de mayo de 2026.- La disciplina y la pasión orientadas al triunfo siempre encuentran fortaleza en el respaldo familiar. Ejemplo de ello es el beisbolista Gregorio “Goyito” Madrid, quien formó parte de la novena representativa del estado de Chihuahua que conquistó el campeonato de la Olimpiada Nacional 2026 en la categoría prejunior.

Madrid, ganador del Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte “Teporaca” de Bronce en la disciplina de béisbol, obtuvo este reconocimiento por su destacada participación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania.

Este año, el joven pelotero mantiene su buena racha deportiva al integrarse al selectivo estatal que logró el campeonato nacional, junto a una destacada delegación de jugadores provenientes de diversos municipios de Chihuahua.

El amor de “Goyito” por el béisbol se vive en familia, acompañado de valores, disciplina e inteligencia emocional que comparte con su papá, Gregorio Madrid, entrenador del equipo campeón nacional. Junto a los entrenadores, Roberto Gallardo e Iván Ramírez, fueron piezas fundamentales para guiar al selectivo chihuahuense al triunfo, con un marcador final de 10-2 frente a Veracruz.

“Nunca rendirse y tener fe para seguir adelante, siempre con un buen trabajo en equipo”, expresó “Goyito” al definir la fortaleza del conjunto chihuahuense. Asimismo, agradeció al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte por el respaldo que brinda a las y los deportistas mediante la beca que otorga el Premio Teporaca, apoyo que contribuye a su preparación y desarrollo deportivo.

Por su parte, el entrenador Gregorio Madrid, también formador en el club “Swing Perfecto”, destacó por su liderazgo al frente del equipo chihuahuense hasta llevarlo al campeonato. Además, subrayó la importancia del acompañamiento de las madres y padres de familia, quienes son una pieza fundamental en el crecimiento, la formación y el desarrollo competitivo de las y los jóvenes peloteros de la categoría prejunior.