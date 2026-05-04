Más allá del mundial: Conoce las rutas capitalinas que buscan conquistar a la afición

Se acerca la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 (11 de junio al 19 de julio de 2026) y el Estadio Banorte de la Ciudad de México ya se encuentra listo para ser la sede de cinco partidos mundialistas, entre ellos el de la inauguración (11 de junio).

Para disfrutar de la justa mundialista se espera la llegada de más de 5 millones de turistas, esta cifra incluye tanto a quienes tienen boletos para acudir al estadio como a aquellos que viajarán para vivir el ambiente en las “Fan Zone” y otros puntos turísticos.

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, destacó quela gran oferta turística que estará ofreciendo la capital va más allá de los partidos mundialistas y se estarán promoviendo en estas fechas.

El plan diseñado por la Secretaría de Turismo de la CDMX busca que el aficionado no se quede solo en el estadio, sino que conozca la ciudad a fondo.

Rutas

Entre las rutas más emblemáticas que se están ofreciendo a los turistas nacionales e internacionales están:

1. Ruta del patrimonio (Xochimilco). Esta es la “joya de la corona” para el turismo internacional.

Recorrido: Embarcaderos de Nativitas y Cuemanco.

• El objetivo: Mostrar que la CDMX tiene un sistema de agricultura ancestral (las chinampas). Se han habilitado experiencias especiales de “Cena en la Chinampa” para grupos de aficionados.

2. Ruta de la arquitectura y el arte(Centro Histórico). Para quienes visitan la CDMX por primera vez.

• Recorrido: Zócalo, Palacio de Bellas Artes, Museo del Templo Mayor y la Catedral.

El toque mundialista: En esta zona se ubicará el FIFA Fan Festival más grande, donde se podrán ver los 104 partidos del mundial en pantallas gigantes de alta definición.

3. Ruta del Pulque y el Tequila.Enfocada en la vida nocturna y la tradición mexicana.

Recorrido: Plaza de los Mariachis (Garibaldi) y el Museo del Tequila y el Mezcal.

• Infraestructura: Se renovó el alumbrado y la seguridad de la zona para que las aficiones extranjeras puedan convivir con música en vivo de forma segura.

4. Ruta del Bosque (Chapultepec). Ideal para familias y quienes buscan un respiro del caos futbolero.

• Recorrido: Castillo de Chapultepec, Museo de Antropología y el nuevo Anfibium (Museo del Ajolote).

Conectividad: Se promueve el uso del Cablebús Línea 3 para que los turistas vean el bosque desde las alturas.

5. Ruta de los Barrios (Coyoacán y San Ángel). Enfocada en el arte y la bohemia.

• Recorrido: Casa Azul de Frida Kahlo, Plaza de San Jacinto y el Bazar del Sábado.

• Logística: Se han reforzado las rutas de transporte desde el sur (cerca del Estadio Azteca) para que los aficionados que van al partido puedan pasar la mañana en Coyoacán.

Finalmente, la secretaria de turismo local informó que el chatbot Xoli, será la herramienta digital que ayudará con la atención inmediata para fortalecer la experiencia de los visitantes de la capital.

Partidos en la CDMX

Además del evento inaugural, el Estadio Banorte de la CDMX contará con partidos en fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final:

1. Inauguración del Mundial el jueves 11 de junio: México vs Sudáfrica.

2. Fase de Grupos, miércoles 17 de junio: Uzbekistán vs Colombia.

3. Fase de Grupos, miércoles 24 de junio: México vs República Checa.

4. Dieciseisavos de final, martes 30 de junio: 1° del Grupo A vs. 3° (Mejor tercero de los grupos C/E/F/H/I).

5. Octavos de Final, domingo 5 de julio: Ganador del partido 79 vs. Ganador del partido 80.