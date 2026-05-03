Llevará Gobierno Municipal programa “Patio de Mi Casa” a colonias del norte de la ciudad

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 3 de mayo de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa que durante el mes de mayo el programa “Patio de Mi Casa” continuará recorriendo distintas colonias, acercando servicios a las familias de la ciudad.

En esta ocasión, se estarán visitando colonias del norte de la capital como, Melchor Ocampo, Jardines de Sacramento, Atenas, Santa Cecilia, Quintas Carolinas y Porvenir.

A través de este programa, se brindan servicios gratuitos como ectodesparasitación y vacunación antirrábica para mascotas, así como destilichadero, contribuyendo a mantener entornos más limpios y prevenir riesgos a la salud.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales del IMPAS, donde se estarán dando a conocer las fechas y ubicaciones específicas de cada jornada.

El Gobierno Municipal continuará acercando este tipo de servicios a más colonias de la ciudad.