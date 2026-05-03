Intensifica DSPM operativo “Verano Seguro” con presencia en zonas prioritarias

Refuerzan vigilancia nocturna y acciones focalizadas en sectores oriente y sur oeste

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 3 de mayo de 2026.- Como parte de la estrategia para contener la incidencia de delitos de alto impacto, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) intensificó el operativo “Verano Seguro” mediante un despliegue táctico y preventivo en zonas consideradas prioritarias.

Desde su arranque el pasado 26 de marzo, el operativo ha concentrado esfuerzos en sectores del Oriente y Sur Poniente, donde se han fortalecido los recorridos de vigilancia, particularmente en horarios nocturnos, con el fin de inhibir conductas delictivas.

En estas labores participan elementos de las áreas operativas, de inteligencia y despliegue, quienes ejecutan patrullajes estratégicos, instalación de filtros de revisión y acciones focalizadas contra delitos como homicidio, narcomenudeo y robo.

Derivado de estas intervenciones, se han generado resultados en materia de detenciones por faltas administrativas y delitos, así como el aseguramiento de sustancias ilícitas y vehículos vinculados a hechos delictivos.

La DSPM reiteró que este tipo de operativos continuarán de manera permanente, fortaleciendo la coordinación y la presencia policial en puntos clave, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y brindar mayor seguridad a las familias chihuahuenses.