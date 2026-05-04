Corrientes en chorro y línea seca traerán nublados y vientos a territorio estatal: SMN

La masa de aire polar asociada al sistema frontal 48 comenzará a modificar sus características térmicas permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Por otro lado, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán rachas de viento de 50 a 70 km/h y posible formación de tolvaneras en zonas del noroeste de México, así como lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Chihuahua.

A su vez, una línea seca sobre el noreste del territorio mexicano, generará fuertes rachas de viento en dicha región.

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región; frío en Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región; prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste y este), e iniciando en Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (noroeste y oeste), Zacatecas (norte, sur y este) y Aguascalientes.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango y Zacatecas; de componente sur con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León, y rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes y San Luis potosí.