Será un domingo soleado sin probabilidad de lluvia en la capital

Este domingo se espera una máxima de 39°C y mínima de 24°C con cielo soleado, así como cero probabilidades de lluvias para ambos días.
Recomendaciones por calor:
1. *Golpe de calor*: Evite exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 17:00 horas. Use ropa clara, sombrero o gorra y protector solar. Hidrátese constantemente, aunque no tenga sed.
2. *Grupos vulnerables*: Ponga especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. No deje a personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.
3. *Rachas de viento*: Asegure objetos que puedan ser levantados por el viento, como láminas, lonas o macetas. Conduzca con precaución, especialmente en tramos carreteros.
4. *Actividad física*: Evite realizar ejercicio intenso en exteriores durante las horas de mayor calor.
La Coordinación Municipal de Protección Civil mantiene vigilancia permanente. Ante cualquier emergencia, comuníquese al 9-1-1