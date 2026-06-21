Libera juez a Google de Big Brother fiscal

Un juez federal exentó temporalmente a Google de la obligación de permitir al SAT el acceso permanente, en línea y en tiempo real, a información que permite verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales de los usuarios que usan su plataforma de servicios digitales.

La suspensión fue concedida el pasado 4 de junio, como parte de un amparo promovido por Google LLC y Google Asia Pacific LTD para cuestionar la constitucionalidad del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, vigente desde enero.

“Se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran.”Lo anterior es, que no se obligue a la parte quejosa a permitir el acceso permanente y en línea por parte del SAT a los papeles del contribuyente, ya que ello no impide que la autoridad hacendaria ejerza otras formas de fiscalización mientras se revisa la constitucionalidad de la novedosa legislación”, ordenó el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa.

En su demanda, Google citó a sus filiales YouTube y Google Store como “servicios digitales” sujetos al artículo 30-B, pues en ellas, millones de personas pagan suscripciones y realizan transacciones de compra venta de aplicaciones.

Información de Agencia Reforma