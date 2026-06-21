Preocupa polarización en elecciones de Colombia

Los colombianos elegirán hoy a quien dirigirá al país durante los próximos cuatro años en una reñida segunda vuelta presidencial entre la continuidad política que representa el progresista Iván Cepeda o el giro conservador que promete Abelardo de la Espriella.

“En este momento me preocupa la polarización que existe entre nosotros: hay dos bandos muy extremos y la violencia me preocupa”, dijo el abogado John Manrique desde el centro de Bogotá.

Espero que la gente acepte que ganó el que ganó, no importa el bando, y procuremos llegar a un consenso social”, agregó.Ambos candidatos prometen a su electorado mejores condiciones de vida y advierten que su contrario traería pobreza o más violencia a un país que ha sobrellevado décadas de conflicto armado interno.

“Hay unos niveles de polarización extremadamente altos y fueron evidentes en la primera vuelta”, indicó Glaeldys González, analista del International Crisis Group para los Andes, quien consideró que el electorado busca en esos dos polos una solución real a la violencia, el acceso a la salud, la lucha contra la corrupción y el fin de los problemas financieros.

Información de Agencia Reforma