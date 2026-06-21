Condenan a latigazos a cantante por no portar velo en Irán

Un tribunal iraní condenó a la cantante Parastoo Ahmadi y a otros siete artistas a 74 latigazos cada uno después de que retransmitieran en directo una actuación en YouTube, informaron su videógrafa y medios locales.

En el concierto, Ahmadi interpretó canciones muy sentidas, llenas de melancolía, ante un público ausente, en un escenario tenuemente iluminado adornado únicamente con una gran alfombra persa en el recinto de un complejo tradicional de caravasares.

En el video, Ahmadi estaba acompañada por un pianista, un baterista, un guitarrista y un bajista. Todos los músicos vestían de negro, y la cantante llevaba un vestido largo de tirantes y un pintalabios rojo intenso, en un país donde las mujeres tienen prohibido cantar en público.

También están obligadas a vestir de manera modesta y a llevar el velo en la cabeza. Ahmadi retransmitió el concierto en directo en su propio canal en diciembre de 2024, donde ha sido visto tres millones de veces. También se ha visto muchos miles de veces más en otros canales.

Información de Agencia Reforma