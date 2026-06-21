Realizan alumnos del ISSCUU simulacro de explosión por acumulación de gas en hotel

Como parte de su formación académica y práctica, alumnos de las licenciaturas en Alta Dirección y Tecnología Policial, con el apoyo de estudiantes de la Licenciatura en Alta Dirección y Administración de Emergencias del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), participaron en un simulacro de atención a una explosión por acumulación de gas en un hotel.

El ejercicio tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos, habilidades de coordinación y capacidad de respuesta de los futuros profesionistas ante situaciones de emergencia que requieren la intervención organizada de diversas áreas de atención y rescate.

Durante la actividad, los participantes aplicaron protocolos de actuación, evaluación de riesgos, toma de decisiones y coordinación operativa, recreando un escenario realista para poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas.

La práctica fue dirigida por el docente Lic. Luis Miguel Colmenero, quien supervisó el desarrollo del simulacro y orientó a los alumnos en la aplicación de procedimientos para la atención de emergencias.

Con este tipo de ejercicios, el ISSCUU fortalece la formación integral de sus estudiantes y contribuye a la preparación de profesionales capacitados para proteger y servir a la comunidad.