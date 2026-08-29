Motociclista queda lesionado tras estrellarse contra un Ford Focus en avenida Homero

Con una fractura en la pierna izquierda terminó un motociclista de la empresa Pepsi luego de impactarse contra un vehículo cuando circulaba por la avenida Homero.

El accidente se registró en sentido de oeste a este, pasando la calle Pascual Orozco, donde el conductor de una motocicleta Honda 125 tipo utilitaria, con número económico 77016, aparentemente intentó rebasar por el costado derecho.

La maniobra habría provocado que perdiera el control y terminara estrellándose contra la parte trasera de un Ford Focus. Debido a la fuerza del impacto, el motociclista salió proyectado hacia el cofre del automóvil.

Testigos solicitaron ayuda y al lugar arribaron elementos de la Policía Vial, quienes pidieron una ambulancia para atender al trabajador.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y, tras valorar sus lesiones, determinaron trasladarlo a un hospital para recibir atención médica.

Los agentes viales permanecieron en el sitio para elaborar el reporte correspondiente y determinar las responsabilidades derivadas del accidente.