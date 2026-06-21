Será el argentino Yael Falcón árbitro en el Chequia-México

México.- La FIFA ya anunció al árbitro que dirigirá el último encuentro de la Fase de Grupos para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Se trata del argentino Yael Falcón Pérez, quien dirigirá su segundo partido en el País, ya que estuvo en Monterrey en el encuentro que jugaron Suecia y Túnez, que terminó con goleada del cuadro vikingo por 5-1.

Falcón, quien fue el silbante de la reciente Final del futbol argentino entre River y Belgrano, estará acompañado por sus compatriotas Maximiliano del Yesso como Asistente 1, y Facundo Rodríguez como Asistente 2.El chileno Cristian Garay será el cuarto árbitro y su compatriota José Retamal el silbante de reserva.

Además, es la tercera vez que México tendrá arbitraje sudamericano en este Mundial tras ser dirigidos por el brasileño Wilton Sampaio ante Sudáfrica y el uruguayo Gustavo Tejera contra Corea del Sur.

Información de Agencia Reforma