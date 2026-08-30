SEP: docentes consideran necesaria regulación sobre uso de dispositivos digitales en escuelas

Ciudad de México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que durante la Segunda Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), autoridades educativas de las 32 entidades del país analizaron el uso de dispositivos digitales y su regulación en los planteles escolares, así como los avances de la estrategia “El ABC de las Emociones”.

En el encuentro, realizado de forma virtual, el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo informó que, en el marco del Consejo Técnico Escolar, Fase Intensiva, de preparación para el ciclo escolar 2026-2027, los maestros de preescolar, primaria y secundaria participaron en la Consulta Nacional para el Uso y Regulación de Dispositivos Digitales.

Señaló que los docentes consideran necesario avanzar hacia una regulación clara del uso de dispositivos digitales, acorde con la edad de los estudiantes, además de establecer protocolos para prevenir y atender situaciones de riesgo relacionadas con dispositivos y redes sociales. También destacan la importancia de incorporar a las familias mediante acuerdos de corresponsabilidad, orientaciones y materiales que les permitan acompañar a sus hijas e hijos.

“Queremos evitar que el uso indiscriminado de estos dispositivos afecte actividades fundamentales para niñas, niños y adolescentes, como jugar durante el recreo, desarrollar habilidades socioemocionales y relacionarse con sus compañeras y compañeros, además de prevenir que sean un factor de desconcentración, ansiedad o conductas de uso excesivo”, agregó.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, hizo un recuento de los principales datos recabados en los foros de debate sobre los efectos del uso de las tecnologías, los dispositivos digitales y las redes sociales en niñas, niños y jóvenes. Destacó que, a nivel global, el 33 por ciento de los usuarios de Internet son personas menores de edad, mientras que 95 por ciento de los adolescentes de 12 a 17 años tienen acceso a Internet.

En tanto, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, destacó que la estrategia “El ABC de las Emociones” tiene como propósito fortalecer el bienestar socioemocional y el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes, particularmente de estudiantes de tercero de secundaria y de todo el bachillerato nacional.

Rodríguez Mora informó que, como parte de “El ABC de las Emociones”, se distribuirán 16 millones de orientaciones impresas: 7.5 millones para estudiantes, 7.5 millones para madres y padres de familia y un millón para personal docente, además de 250 mil carteles con mensajes para el cuidado de la salud mental.

Señaló que estos materiales estarán acompañados de actividades lúdicas en las aulas, formación y acompañamiento docente, así como acciones coordinadas con el sector salud, con el objetivo de que las comunidades educativas cuenten con herramientas para identificar, prevenir y atender oportunamente situaciones que afecten el bienestar emocional.

Añadió que el portal “El ABC de las Emociones” de la SEP concentrará las guías en formato digital, intervenciones didácticas y materiales adicionales que serán complementados durante el ciclo escolar. Asimismo, anunció que, a partir del 23 de septiembre, se fortalecerá la presencia de servidores públicos en las escuelas para acompañar actividades de lectura, reflexión y trabajo socioemocional.