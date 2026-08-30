De ‘Heartstopper’ a James Bond: Jack Barton el actor ‘desconocido’ favorito para ser el nuevo 007

Jack Barton, conocido por papeles menores en ‘Heartstopper’ y ‘Poor Things’, habría tomado ventaja sobre estrellas como Jacob Elordi y Paul Mescal en la carrera por ser el nuevo 007.

La búsqueda del nuevo James Bond acaba de dar un giro inesperado. Jack Barton, un actor británico de perfil relativamente desconocido, habría tomado ventaja en la carrera para convertirse en el próximo 007, por encima de varios de los nombres que durante meses han dominado las apuestas y los rumores de Hollywood.

¿Quién es Jack Barton, el inesperado actor favorito para ser James Bond?

Aunque Amazon MGM Studios todavía no ha confirmado quién será el sucesor de Daniel Craig, reportes de Page Six señalan que Barton se encuentra entre los principales candidatos e incluso sería el favorito para quedarse con el papel. La decisión podría comenzar a definirse durante las pruebas de pantalla previstas para los próximos días.

Jack Barton es el nuevo favorito para interpretar a James Bond.(Instagram/Jack Barton)

Jack Barton no tiene todavía el reconocimiento internacional de Jacob Elordi, Paul Mescal, Callum Turner o Harris Dickinson, nombres que llevan meses vinculados con el personaje. Sin embargo, precisamente su perfil discreto podría jugar a su favor.

El actor británico, de 31 años, se formó en la Oxford School of Drama y comenzó su carrera profesional en 2020. Entre sus trabajos se encuentran participaciones en Heartstopper, SAS: Rogue Heroes y Poor Things, aunque hasta ahora ninguno de esos papeles lo ha convertido en una estrella global.

Su posible elección encajaría además con una idea que ha acompañado al proceso de casting desde el comienzo: encontrar un rostro relativamente nuevo que permita construir una nueva etapa de James Bond sin que el público llegue con una imagen demasiado definida del actor.

Jack Barton es el nuevo favorito para interpretar a James Bond.(Instagram/Jack Barton)

Por otra parte, otra pista es que la histórica directora de casting de la franquicia, Debbie McWilliams, ha defendido anteriormente la conveniencia de elegir a un intérprete que todavía no sea demasiado conocido, precisamente para mantener parte del misterio que rodea al personaje.

Jack Barton competiría contra grandes nombres de Hollywood

La posible llegada de Barton resulta especialmente llamativa porque la lista de candidatos incluye a algunos de los actores jóvenes más solicitados de la actualidad.

Entre quienes, según los reportes, realizarían pruebas de pantalla a comienzos de septiembre están Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal y Harris Dickinson. Todos ellos cuentan con carreras consolidadas y una exposición internacional considerablemente mayor que Barton.

Jacob Elordi (Getty Images)

Callum Turner, esposo de Dualipa, ha sido uno de los nombres que más fuerza ha cobrado durante el proceso. El actor de Masters of the Air aparece todavía entre los principales candidatos, mientras que Elordi también se mantiene en la conversación después de haber sido vinculado repetidamente con el personaje.

Denis Villeneuve prepara una nueva era para James Bond

La elección del próximo 007 será una de las decisiones más importantes para el futuro de la franquicia. Después de que Daniel Craig interpretara a Bond durante cinco películas, desde Casino Royale en 2006 hasta No Time to Die en 2021, la saga se prepara para comenzar una nueva etapa.

Daniel Craig. (Greg Williams/Getty Images)

Al frente del proyecto estará Denis Villeneuve, director de Dune y Blade Runner 2049, mientras que el guion corre a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. La producción estará en manos de Amy Pascal y David Heyman.