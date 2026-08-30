FMF y Estadio Banorte reconocen labor de las Fuerzas Armadas y policía capitalina durante el Mundial

Ciudad de México. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el Estadio Banorte rindieron este sábado un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía de la Ciudad de México por el dispositivo de seguridad desplegado para salvaguardar el recinto, las selecciones nacionales, los aficionados e invitados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pocos metros del túnel de vestuarios, Ferran Reverter, director general de Controladora Deportiva Águilas, y Enrique Nieto, secretario general adjunto de la FMF, hicieron entrega de placas conmemorativas a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“La Federación Mexicana de Futbol y el Estadio Banorte otorgan el presente reconocimiento por su compromiso, entrega y profesionalismo en el resguardo del Mundial de la FIFA 2026, de la afición y equipos que acudieron a este recinto”, rezó la inscripción entregada a ambas instituciones.

El acto protocolario incluyó el despliegue de una bandera monumental en el centro del campo a cargo de 120 efectivos (40 del Ejército, 40 de la Fuerza Aérea y 40 de la Guardia Nacional), acompañados por la Banda de Guerra. La interpretación del Himno Nacional Mexicano corrió a cargo de una formación conjunta de 75 militares pertenecientes a la Banda de Música, el Coro y la Banda de Guerra de las Fuerzas Armadas.

Yazmín Ortega Cortés / Archivo

Las pantallas principales del inmueble proyectaron un video conmemorativo de agradecimiento mientras se realizaba la entrega sobre el césped. A la ceremonia acudió la secretaria de Turismo de la capital, Alejandra Frausto, así como el seleccionador nacional, Rafael Márquez, y el ex portero del América, Guillermo Ochoa, en representación del combinado mexicano.