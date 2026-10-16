Sentencian a homicida de un masculino en Guadalupe y Calvo

•⁠ ⁠Tendrá que pagar más de 1.2 millones de pesos por la reparación del daño

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y ocho meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado en contra del imputado Ángel Eduardo M.M., por el delito de homicidio.

Tras conocer el caudal probatorio que presentó el agente del Ministerio Público en contra del imputado, éste aceptó su responsabilidad penal por el delito que cometió a Bonifacio E.V., el 23 de octubre de 2024, en la localidad El Bosque, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Las investigaciones ministeriales, establecieron que el ahora sentenciado atacó a la víctima con un arma blanca, provocándole la muerte.

Homicidio por el que fue detenido en flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Además de la sentencia que purgará en un Centro de Reinserción Social, tendrá que pagar la cantidad de un millón 244 mil 650 pesos por concepto de la reparación de daño.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.