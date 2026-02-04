Sentencian a 5 años de prisión en EU al ‘Mini Lic’, señalado del asesinato de Javier Valdez

Washington y Nueva York. Dámaso López Serrano, hijo de un líder del cártel de Sinaloa, responsabilizado como autor intelectual del asesinato del periodista y corresponsal de La Jornada Javier Valdez, y testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos, fue condenado a 5 años de prisión por un tribunal federal en Virginia este miércoles por cargos de tráfico de fentanilo.

López Serrano fue acusado de distribuir fentanilo mientras estaba bajo supervisión de las autoridades federales estadunidenses a raíz de una condena previa por narcotráfico, y después de declararse culpable en mayo, hoy fue sentenciado por un juez federal del Tribunal Federal Distrital en Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington DC, reportó el Washington Post.

El gobierno de México ha solicitado la extradición de López Serrano desde 2020 a quien acusa de ser el autor intelectual del asesinato de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada y fundador de su medio Riodoce, en Culiacán en el 2017. Según recuerda el Post, las autoridades estadunidenses repetidamente rehusaron extraditar al Mini Lic afirmando que era un testigo protegido que estaba brindando información a la justicia estadunidense.

El hijo de Dámaso López Núñez, mano derecha de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, cayó en una trampa de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) cuando se detectó que estaba intentando coordinar la entrega de unos tres kilos de fentanilo a un socio en Los Ángeles para su distribución.

Antes de ser sentenciado la primera vez en 2022 en un tribunal federal en San Diego, pidió clemencia al juez declarando que deseaba ser “una persona diferente a lo que era… y empezar una nueva vida”. Aparentemente funcionó, ya que el juez lo sentenció a “tiempo ya cumplido” y 5 años de libertad condicional (o sea, supervisada) luego de que había cumplido 5 años encarcelado. Dos años después, en el 2024, fue arrestado de nuevo por intentar traficar drogas otra vez.

Con la condena ahora podría ser posible, indica el Post, que las autoridades estadunidenses contemplaran entregar al acusado a México. López Serrano y su padre han mantenido que los responsables de ordenar el asesinato fueron los hijos de Guzmán Loera, Los Chapitos.