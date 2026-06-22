AMLO teme que “El Mayo” Zambada hable, revela el exembajador Ken Salazar en libro

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, afirma que el expresidente Andrés Manuel López Obrador teme sobre las declaraciones que “El Mayo” Zambada pueda ofrecer al gobierno tras su detención en julio de 2024.

En sus memorias citadas por el periódico Reforma, el diplomático hace referencia a declaraciones que le habría hecho un empresario y “confidente” del morenista López Obrador un mes después del arresto que se cumplimentó en El Paso, Texas.

En el libro “Borderlands: My Fight for a More Inclusive America”, Salazar señala que él conocía a este empresario mexicano como “El Susurrador” y le contaba “cosas buenas” que López Obrador llegaba a decir sobre él.

“Él era un prominente empresario mexicano que de vez en cuando me daba consejos, pero principalmente él era alguien que le susurraba al oído a AMLO. Era un amigo y confidente del presidente mexicano”, señala en el texto que será publicado en julio.

“El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, fue detenido el 25 de julio de hace casi dos años tras llegar a Texas en un vuelo acompañado de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán.

Ken Salazar asegura que esta detención tomó por sorpresa a las autoridades estadounidenses e insistió en que esta entrega fue cumplimentada tras acciones de Guzmán López.

“Casi siempre, ‘El Susurrador’ me contaba las cosas buenas que de forma casual e informal AMLO le decía sobre mí. Pero esta vez no: ‘AMLO es un hombre diferente’, me advirtió. ‘No puede soltar el poder. —López Obrador— está muy preocupado por la información que EU pueda obtener de ‘El Mayo'”, le habría señalado.

El exembajador apunta que después de la detención de “El Mayo” y sus críticas a la reforma judicial, López Obrador dejó de hablarle pese a su cercanía.