Hoy, reformas en materia electoral, al Pleno-El mensaje de Maru-Morena abre registros-Las porras se alistan

Este día, los diputados locales han sido llamados al octavo periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de votar 12 dictámenes, entre los que destacan los tres que fueron aprobados el viernes por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside Memo Ramírez, los cuales aglomeran las reformas en materia electoral que fueron presentadas por las seis fuerzas políticas que integran el Congreso del Estado. Tal como le habíamos adelantado, dos de los dictámenes son constitucionales y uno legal, el primero, el que tiene que ver con lo presentado por la bancada del PAN que coordina Alfredo Chávez y que modifica las causales de nulidad electoral, entre las que resalta la intervención criminal en el proceso, mientras que el segundo también reforma la Constitución Política de Chihuahua y concentra 23 iniciativas en materia electoral que presentaron las diversas fracciones parlamentarias, así que estos dos requerirán las dos terceras partes de los votos, es decir, mayoría calificada para su aprobación, además de que la intención de que el dictamen que va contra la influencia del crimen en las elecciones, es precisamente que se sepa cómo votan todos y cada uno de los legisladores presentes en el Pleno, al menos esa fue la declaración del líder panista en el Legislativo.

En el caso del tercer dictamen y debido a que se trata de reformas a la Ley Electoral del Estado y al Código Municipal, a los partidos aliados les alcanzará con la mayoría simple, sin embargo y según ha trascendido, todo parece indicar que cuentan con los votos suficientes para sacar adelante tanto los dos constitucionales como el legal, luego de los acuerdos logrados entre los coordinadores de las bancadas del PAN, PRI, MC y los representantes del Verde y el PT, por lo que después de un mes de junio que parecía una vorágine de trabajo legislativo, después de hoy, los diputados podrán respirar ya más tranquilos a sabiendas de que las reformas aprobadas este día, serán aplicables al proceso electoral que comienza en octubre de este año y tendrá su clímax el 6 de junio de 2027.

******

Quien no se guardó nada y advirtió lo que muchos opinan, es la gobernadora Maru Campos, la cual después de su gira por Cerocahui, lanzó un mensaje al régimen de la 4T para que si son tan patriotas como dicen serlo, dejen de proteger a narcopolíticos que han puesto en riesgo la relación bilateral con los Estados Unidos y la negociaciones del T-MEC, pues si un estado resultaría más que afectado si el Tratado en mención concluye en malos términos, sin duda sería Chihuahua. Es así que la Góber pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum que anteponga los intereses de México por encima de los de su partido y por tanto entregue a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa que tuvo que pedir licencia tras ser acusado por el Departamento de Justicia del vecino país de tener vínculos con el narcotráfico. Y es que todo parece indicar que si el morenismo y la 4T continúan en modo protección a los antes señalados, y a otros tantos que se mencionan, la bomba explotaría apenas y concluya el Mundial de futbol, lo que terminaría por detonar la crisis diplomática que ya se respira en el ambiente, por más que el fucho sea ahorita una especie de “mejoralito” contra esa crisis.

******

Ya que mencionamos a los morenos, este día comienza la pasarela de registros para quienes aspiran a ser candidatos a las gubernaturas de 17 estados, las cuales estarán en disputa en junio del 2027. Así que hoy desde el World Trade Center de la CDMX, la dirigencia nacional que encabeza Ariadna Montiel, abrirá los registros para los aspirantes de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche, mientras que mañana toca el turno para Chihuahua, así que quienes ya alistan el viaje son los equipos del alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y de la senadora también con licencia, Andrea Chávez, por lo que se avecina una guerra de porras entre los crucistas y los seguidores de la juarense.

******

Quien continúa echándole más leña al fuego a las divisiones internas que traen los morenos de Chihuahua, mismos que se debaten entre los “advenedizos” que provienen del “prianismo” y los que se autoproclaman de la “izquierda verdadera”, es Martha Serrano, abogada cercana al senador Juan Carlos Loera y a quien responsabilizan de lo sucedido el lunes pasado durante las protestas de morenistas contra el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Resulta que la abogada que desde hace meses se destapó para buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de Chihuahua capital, asegura que si la atacan es porque le temen y la consideran una “adversaria muy fuerte”, con eso de que prácticamente quienes buscan esa misma candidatura provienen del PRI, PAN y Verde.

******

Con los bríos renovados después de la victoria electoral en Coahuila y un priismo que se ha ido levantando en todos los aspectos, en especial con la llegada de nuevos afiliados y el reforzamiento de la estructura territorial, este fin de semana el que anduvo en Colima para encabezar la Jornada Nacional de Afiliación del PRI, es el coordinador de Afiliación y Registro Partidario del CEN tricolor, José Luis Villalobos, el cual cumplió con el encargo del líder nacional ‘Alito’ Moreno y ha ido sumando nuevos militantes al Revolucionario Institucional, cuestión que fue destacada por la dirigencia de la familia revolucionaria, que de a poco ha recuperado terreno y ya se alistan para lo que se viene en el próximo proceso electoral.