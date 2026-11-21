•⁠ ⁠La FDZC demostró en Juicio Oral que el sentenciado privó de la vida a las víctimas en la colonia Cerro de la Cruz

La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años y dos meses de prisión, dictada en contra de Aldo Alfredo P. T., por el delito de homicidio calificado, que cometió a tres masculinos, el 26 de noviembre de 2024, en la ciudad de Chihuahua.

En el Juicio oral 170/2025, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, demostró de manera fehaciente la responsabilidad penal del ahora sentenciado.

A través de la investigación ministerial se demostró que Aldo Alfredo P. T., en compañía de diverso sujeto, disparó con un arma de fuego contra las víctimas, frente a un domicilio de las calles Joaquín Terrazas y 70ª de la colonia Cerro de la Cruz.

Hechos por los que el 1 de enero de 2025, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, le notificaron la orden de aprehensión en el interior del Cereso, en donde se encontraba por diverso delito.

El Tribunal de Enjuiciamiento dictó el fallo condenatorio en contra de Aldo Alfredo P. T., quien en la audiencia de individualización de sanciones efectuada el pasado viernes 13 de noviembre, recibió la sentencia que purgará en prisión.

El trabajo de esta representación social, fue contundente en las pruebas expuestas, para logar dicha resolución en contra del agresor, con el fin de dar castigo ejemplar a quien cometió este delito de alto impacto.