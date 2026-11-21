Una mujer de Puebla denunció que le vaciaron los ahorros de toda su vida en menos de cuatro minutos desde su cuenta BanCoppel sin que las autoridades avanzaran en su caso, pero la presión ciudadana aceleró el reintegro total y reactivó la duda sobre qué plazos marca la ley para reclamar un cargo no reconocido.

Rocío Bautista Hernández, una mujer originaria de Tehuacán, Puebla, recuperó de forma íntegra los 193 mil 851 pesos que habían desaparecido de su cuenta de ahorros en BanCoppel mediante dos transferencias que ella nunca autorizó.

La devolución fue confirmada por la propia afectada y sus familiares tras sostener una reunión con personal y directivos regionales de la institución financiera, de acuerdo con reportes periodísticos de Milenio y El Sol de Puebla.

Además del alivio patrimonial, el caso vuelve a colocar sobre la mesa una duda urgente para millones de cuentahabientes en México: cómo actuar y qué plazos exige la ley cuando vacían una cuenta bancaria en cuestión de minutos.

¿Cómo desaparecieron los ahorros de Rocío Bautista en BanCoppel?

Según el testimonio de la afectada recogido por El Mañana, los hechos ocurrieron el domingo 15 de noviembre de 2026, alrededor de las 10:00 horas, cuando comenzó a recibir alertas en su teléfono celular sobre movimientos que no reconocía.

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Al ingresar a su aplicación móvil, comprobó que su saldo había quedado reducido a 2.71 pesos.

En un lapso de apenas tres a cuatro minutos, se ejecutaron dos transferencias electrónicas —una por 3 mil 851 pesos y otra por aproximadamente 190 mil pesos— hacia cuentas de destinatarios que ella aseguró no conocer.

Rocío Bautista sostuvo en todo momento que nunca compartió sus contraseñas ni datos bancarios, por lo que exigió esclarecer cómo se autorizaron las operaciones.

Al acudir a una sucursal de BanCoppel para presentar la reclamación, la respuesta inicial fue que debía esperar un plazo de hasta 45 días para conocer el dictamen de la investigación, según documentó Milenio en su cronología del caso.

La afectada también reprochó comentarios de algunos empleados que le sugirieron que, de haber tenido su dinero en una cuenta de inversión, no lo habría perdido.

¿Por qué se canceló la protesta en Coppel Reforma y qué pasó con la FGE y Condusef?

Ante la falta de una solución inmediata y tras viralizarse su historia en redes sociales, Rocío Bautista convocó a una reunión pacífica para este jueves 19 de noviembrefrente a la sucursal Coppel Reforma, en Tehuacán, con el fin de exigir la restitución de su dinero y sumar a otros usuarios en situaciones parecidas.

Sin embargo, horas antes de la movilización, personal del banco la contactó para dialogar y concretar el reintegro total de los recursos a su cuenta. Tras confirmar la devolución, la mujer anunció la suspensión de la protesta, agradeció el respaldo de la ciudadanía, reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia y llamó a la población a alzar la voz ante una injusticia.

Durante sus declaraciones, también señaló que en días previos interpuso denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pero aseguró que no recibió mayor seguimiento por parte de dichas instancias antes de que el banco resolviera directamente el reclamo.

¿Qué hacer si vacían tu cuenta bancaria con transferencias no reconocidas?

Si detectas cargos o transferencias que no autorizaste en tu cuenta de débito o ahorro, actuar en las primeras horas es determinante para proteger tu dinero. De acuerdo con la guía oficial de cargos no reconocidos de la Condusef, estos son los pasos que debes seguir de inmediato:

Reporta y bloquea de inmediato: Comunícate con tu banco en cuanto recibas la alerta para reportar los movimientos no reconocidos y cancelar tu tarjeta o bloquear el acceso digital, evitando nuevas operaciones. Levanta una aclaración formal y exige tu folio: Presenta tu queja en sucursal, por teléfono o ante la Unidad Especializada (UNE) de tu banco. La institución está obligada a entregarte un acuse de recibo con número de folio, fecha y hora; consérvalo en todo momento. Conoce los plazos de devolución e investigación: Conforme a las disposiciones difundidas por la Condusef sobre cargos no reconocidos en tarjeta de débito, en operaciones reportadas dentro de las 48 horas previas, el banco debe abonar los recursos reclamados en un plazo general de dos días hábiles bancarios (48 horas posteriores a la reclamación) mientras continúa la investigación. Atento al límite de 45 días: El banco cuenta con hasta 45 días para emitir un dictamen. Si concluye ese periodo sin entregarte una resolución, la reclamación se considera procedente a tu favor. No obstante, si la institución demuestra que la operación fue autorizada con tus claves o por un titular adicional, puede revertir el abono. Escala el caso ante la Condusef y el Ministerio Público: Si el banco rechaza tu reclamo sin pruebas suficientes o incumple los plazos, puedes presentar una queja formal ante la Condusef llamando al 55 53 400 999o en su portal oficial condusef.gob.mx. En casos de posible robo de identidad o fraude informático, también es recomendable levantar una denuncia ante la fiscalía estatal para dejar constancia legal.

En el caso específico de clientes de BanCoppel, el portal oficial de aclaraciones del banco establece un plazo de hasta 90 días naturales posteriores al cargo para solicitar una aclaración. El trámite puede realizarse en sucursal con identificación oficial o llamando al 55 9500 0002 (opción 5 y después opción 2), donde se asigna un folio de seguimiento.

Lo que deja este caso para quienes guardan sus ahorros en el banco

La restitución de los más de 193 mil pesos a Rocío Bautista devuelve la tranquilidad a una familia en Tehuacán, pero también deja una lección práctica para cualquier usuario de la banca digital: activar las notificaciones en tiempo real fue lo que le permitió detectar el vaciamiento en minutos, y documentar cada paso —desde el folio bancario hasta las denuncias formales— resulta clave para no quedar desprotegido.

Revisar periódicamente los límites de transferencia en la aplicación móvil y guardar los comprobantes de cualquier reclamación sigue siendo la primera línea de defensa para cuidar el patrimonio.