falleció a los 66 años en un hospital de Los Ángeles, cinco días después de ser atropellado mientras cruzaba una calle en Studio City.

Muere Larry Poindexter, actor de ‘Friends’ y ‘CSI’, tras ser atropellado en Los Ángeles

De acuerdo con información de Deadline, el intérprete fue embestido el viernes 13 de noviembre, alrededor de las seis de la tarde, cuando cruzaba una calle cerca de su casa para comprar comida. El impacto le provocó fracturas en las costillas y tuvo que ser trasladado al hospital.

Poindexter tenía programada una cirugía para atender esas lesiones el mismo miércoles en que murió. Sin embargo, falleció repentinamente durante la mañana, antes de que pudiera ser intervenido. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte y la investigación sobre el accidente continúa.

Las reacciones a la muerte del actor Larry Poindexter

Tras darse a conocer su fallecimiento, algunos de sus compañeros de profesión compartieron mensajes para despedirlo. Paul Iacono, quien interpretó a su hijo en la serie de MTV The Hard Times of RJ Berger, recordó la relación que construyeron durante el rodaje y el apoyo que recibió de él al comienzo de su carrera.

El actor contó que Poindexter lo aconsejó y lo acompañó en momentos importantes, incluso cuando él todavía no dimensionaba el valor de esas enseñanzas. También lo describió como alguien que le mostró que ser una buena persona y un buen compañero de trabajo era tan importante como ser un gran actor.

Por su parte, Dean Cameron y Apollonia también expresaron sus condolencias en redes sociales.

A Larry Poindexter le sobreviven su esposa, Carol Kritzer, directora de casting, y sus hijos gemelos, Rees y Jake. Su muerte deja atrás una trayectoria de más de 40 años y una larga lista de personajes que acompañaron a distintas generaciones de espectadores.

¿Quién era Larry Poindexter? Su trayectoria en Friends, CSI y S.W.A.T.

Larry Poindexter construyó una carrera de más de cuatro décadas en la industria del entretenimiento, con participaciones en televisión, cine y teatro. Aunque fue un actor de reparto, su rostro se volvió familiar para el público gracias a sus apariciones en algunas de las series más populares de las últimas décadas.

Uno de sus trabajos fue en Friends, donde interpretó a Dave, un bombero, en el episodio de la primera temporada titulado The One with the Candy Hearts. También participó en distintas entregas de la franquicia CSI, además de aparecer en producciones como JAG, NCIS, Will & Grace, Scandal, The Mentalist, Curb Your Enthusiasm y The Rookie.

En la pantalla grande, uno de sus papeles más recordados fue el del capitán Thomas Fuller en la película S.W.A.T. (2003), protagonizada por Samuel L. Jackson, Colin Farrell y Michelle Rodriguez. También formó parte de 17 Again, cinta de 2009 encabezada por Zac Efron.

Además de actuar, Poindexter desarrolló una faceta musical como vocalista de la banda de country alternativo The High Lonesome, que lanzó el álbum Feel Free to Do So en 1995. También trabajó como productor y participó en proyectos teatrales.