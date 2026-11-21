•⁠ ⁠Le exigió a la víctima una suma de dinero a cambio de no causarle daño

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión, dictada en contra de Miguel Alberto G. P., por el delito de extorsión agravada, que cometió en la ciudad de Chihuahua.

Ante los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizada, el hoy sentenciado solicitó la terminación anticipada de su proceso, admitiendo su responsabilidad.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 14 de diciembre de 2025, Miguel Alberto García. P., a través de una llamada telefónica, amenazó a la víctima con privarlo de la vida a él y a su hijo, si no le entregaba una suma de dinero, posteriormente, mediante mensajes de WhatsApp, reiteró las amenazas.

Hechos por los que fue detenido con una orden de aprehensión, y, a través de un procedimiento especial abreviado, celebrado el pasado miércoles 18 de noviembre, recibió del Juez de Control conocedor de la causa penal, la sentencia que purgará en prisión, así como la condena por el pago de reparación del daño.

El trabajo expuesto por esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de sus agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otras más sean sometidas a ella, respetando en todo momento el debido proceso.