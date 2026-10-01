Sentenciado a cuatro años de prisión por posesión de vehículo robado

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia de cuatro años de prisión, dictada en contra del imputado Jesús Joel G. V. alias “El Lágrimas”, por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo, en la ciudad de Chihuahua.

Ante los contundentes datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículo, el ahora sentenciado solicitó la terminación anticipada de su proceso, admitiendo su responsabilidad penal.

La investigación ministerial estableció que el 27 de abril del año en curso, Jesús Joel G. V., quien dijo ser parte de un grupo dentro del crimen organizado, fue detenido en posesión de un vehículo tipo sedán, marca Toyota, línea Yaris, modelo 2007, de color azul, con reporte de robo con violencia, interpuesto el 22 de abril de 2026, en el municipio de Aldama,

La detención de Jesús Joel G. V., fue en el cruce de la Vialidad Sacramento y avenida Teófilo Borunda, en la ciudad de Chihuahua.

Ayer miércoles se efectuó la audiencia especial para el procedimiento abreviado, en donde el Juez de Control conocedor de la causa penal 1215/2026., dictó la sentencia de prisión que purgará Jesús Joel G. V., quien, además, pagará la cantidad de 6 mil 900 pesos por concepto de la reparación del daño.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de sus agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.