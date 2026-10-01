Súper enamorados: Alejandro Sanz, Stephanie Cayo y sus hijos posan juntos por primera vez en una alfombra roja en Madrid

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo debutaron como pareja en la alfombra roja durante el estreno del musical ‘El Alma al Aire’ en Madrid.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo debutan como pareja en la alfombra roja del musical ‘El Alma al Aire’ en Madrid (Shutterstock/Shutterstock)

Larisa González

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo posaron juntos por primera vez en la alfombra roja durante el estreno de El Alma al Aire, el musical basado en las canciones del cantante español, que se presentó este 30 de septiembre en el Teatro Ocaso Coliseum de Madrid.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, juntos en Madrid

La relación de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se hizo pública hace unos meses. Desde entonces, ambos han compartido momentos juntos y la actriz comenzó a acompañar al cantante en algunos conciertos, pero ahora la capital española ha sido escenario de sus más recientes apariciones.

Hace unos días, la actriz estuvo con Sanz durante uno de los shows de Shakira en Madrid. El cantante subió al escenario para interpretar “La Tortura” junto a la colombiana y después compartió fotografías de aquella noche, entre ellas una imagen en la que aparece con Stephanie.

También pasaron parte del verano juntos en España. La actriz de Doc apareció en fotografías de las vacaciones de Sanz en Mallorca e Ibiza, donde pudoi convivir con sus cuatro hijos.

‘El Alma al Aire’, el musical de Alejandro Sanz llega a Madrid

El musical El Alma al Aire toma como punto de partida las canciones de Alejandro Sanz, pero no cuenta su vida ni lo presenta como personaje.

La historia ocurre en un pueblo pesquero del sur de España y utiliza canciones de distintas etapas de la carrera del cantante para desarrollar la trama.

El reparto incluye a Pepe Nufrio y Amanda Digón, mientras que Álvaro Tato escribió el libreto.

Alejandro Sanz y sus hijos en la alfombra roja del musical ‘El Alma al Aire’ en Madrid (Shutterstock/Shutterstock)

Entre los temas incluidos en el espectáculo están “Corazón partío”, “No es lo mismo” y “El alma al aire”, que da nombre al espectáculo producido por la compañía Stage Entertainment.

El musical comenzará funciones para el público este 1 de octubre en el Teatro Ocaso Coliseum, ubicado en la Gran Vía de Madrid.

Los cuatro hijos de Alejandro Sanz acompañan a su papá al estreno de su musical

En la presentación del musical también estuvieron los cuatro hijos de Alejandro Sanz: Manuela, de 25 años; Alexander, de 23; Dylan, de 15, y Alma, de 12.

Manuela, hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel (Shutterstock/Shutterstock)

De acuerdo con medios españoles, esta fue la primera ocasión en que los cuatro hijos del cantante acudieron juntos con él a un evento público.

Manuela es hija de Sanz y de la modelo y actriz mexicana Jaydy Michel. Alexander nació de su relación con Valeria Rivera, mientras que Dylan y Alma son hijos de su matrimonio con Raquel Perera.