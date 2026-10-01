Padres de familia golpean y casi linchan a los agresores del ataque armado en secundaria de Torreón

Dos exalumnos ingresaron a la Escuela Secundaria General No.13 para agredir a personal docente y estudiantes; la subdirectora murió y cuatro personas resultaron heridas

Por Ale HuitronSeguirEscucharPuntos claveResumen

El fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, informó que los agresores eran exalumnos de la escuela secundaria. (Redes sociales X/@martin_warrior1)

01 Oct, 2026 11:48 a. m.Actualizado: 01 Oct, 2026 03:06 p. m. MX

Un grupo de padres de alumnos de la Escuela Secundaria General No.13 de la ciudad de Torreón, Coahuila, detuvieron a los dos presuntos responsables de la agresión cometida en contra de docentes y estudiantes la mañana de este jueves al interior de las instalaciones que dejó como saldo cuatro personas heridas y a la subdirectora del plantel muerta.

En redes sociales fue compartido un video en el que se observa a un grupo de padres ydocentes sometiendo a uno de los agresores en el piso, mientras que otros golpean al segundo implicado en la agresión.

Segundos después, los padres sacan de las instalaciones a uno de los jóvenes mientras que otros adultos continúan con las agresiones en su paso hacia a la salida.

Entre gritos de auxilio para solicitar un ambulancia, así como en medio de patadas y el aseguramiento de los responsables, los padres visiblemente alterados se mantienen en el sitio para que las autoridades los detengan.

Ataque se realizó con cohetes o petardos, descartan uso de armas de fuego

(Redes sociales)

De acuerdo con los reportes, vecinos del Ejido La Unión escucharon al menos cuatro detonaciones momentos antes de que comenzara el despliegue de elementos de seguridad, lo que los alertó por un posible ataque armado en la escuela.

La agresión ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cuando dos hombres ingresaron al plantel y comenzaron a atacar a las personas que se encontraban en la escuela. Ante los hechos, los alumnos comenzaron a resguardarse en los salones.

El gobernador, Manolo Jiménez Salinas, detalló más tarde que las primeras investigaciones refieren que se trató de un ataque con cohetes o petardos y descartó el uso de armas de fuego.

Además, informó que la agresión dejó un saldo de cinco personas heridas, entre las que se encuentran dos estudiantes y tres docentes; por su parte, el fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, detalló que la subdirectora del plantel murió en el ataque y confirmó más tarde que el saldo final fue de cuatro heridos, dos graves y dos estables.

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Dos exalumnos con “un problema personal”, el posible móvil

Imagen ilustrativa. (Facebook/Alerta Monclova)

El fiscal del estado refirió que los dos responsables de la agresión fueron identificados como exalumnos de la institución, de 18 años de edad, quienes ingresaron para atacar al personal administrativo y alumnos.

La subdirectora del plantel falleció derivado del ataque con presuntos petardos. En redes sociales comenzaron a circular fotografías de los artefactos que habrían utilizado los dos responsables, las cuales tienen ilustraciones de una llama de fuego y son contenedores con una especie de mecha para incendiarse y explotar; sin embargo, serán las autoridades las que determinarán el tipo de artefacto empleado.

El gobernador también informó que el principal móvil que se tiene hasta el momento es que el ataque fue motivado por una situación personal, de posible rechazo, que habría motivado a los dos hermanos a atacar la escuela secundaria.

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“Presuntamente es por algunas situaciones personales, de rechazo o alguna situación de enojo personal. Hasta el momento la información que tenemos es que esta situación se desarrolla con armas blancas, por ahí se habla de algunas detonaciones que están vinculadas con cohetes, tipo como los cañones o palomas, una especie de esos artefactos”, refirió ante medios de comunicación.

Gabinete de Seguridad se une en las investigaciones: SEP brindará acompañamiento a familias

Foto: X/@ZocaloMVA

El Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en la escuela secundaria y contribuir en las investigaciones.

Además, lamentó el fallecimiento de la subdirectora del plantel y detalló que las personas lesionadas, que hasta ese momento eran tres, reciben atención médica y los dos responsables ya fueron detenidos.

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Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó el ataque ocurrido en la escuela y expresó sus condolencias tanto a familiares, amigos y a la comunidad educativa por la muerte de la docente.

“La SEP brindará el acompañamiento institucional que corresponda a los integrantes de la comunidad escolar, con pleno respeto a las investigaciones y a las determinaciones de las autoridades competentes”, detalló en un comunicado.