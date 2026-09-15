Senadores de oposición exigen al INE revertir la validez automática de las boletas planchadas; advierten fraude electoral

Senadores de oposición urgieron a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) corregir y revertir su decisión de abrir la posibilidad de que las boletas sin doblez puedan ser consideradas como válidas en los comicios federales del 2027.

Los senadores Ricardo Anaya (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Clemente Castañeda (Movimiento Ciudadano) afirmaron, por separado, que mantener esa decisión significaría un fraude electoral anticipado.

“Esto se tiene que corregir, y de no corregirse, mandaría un pésimo mensaje porque lo que estaría ya anticipando es un fraude electoral cantado”, dijo el coordinador panista Ricardo Anaya.

“Es legalizar el fraude, es un absoluto sin sentido, para que la gente lo entienda, cuando votamos hay una apertura pequeña en donde no cabe una hoja si no está doblada, entonces cuando una urna está llena de hojas que no están dobladas significa que esas hojas no las depositaron los ciudadanos votando, significa que las depositó alguien que tuvo el control de esa urna y que las pudo meter cuando la urna estaba abierta”, aseguró el excandidato presidencial.

“Que la autoridad electoral diga que, aunque las boletas no estén dobladas y que no sean votos de ciudadanos, de todas maneras se van a contar, no es otra cosa que legalizar el fraude electoral”, añadió.

En el mismo sentido, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, consideró que ese tipo de decisiones muestran que el INE está cooptado por Morena y el gobierno federal.

“Yo creo que es un error permitir y de alguna manera legalizar lo que a todas luces es un presunto fraude electoral. (…) Yo creo que Morena tiene una presión permanente sobre el INE, que tiene a muchas de las consejeras y consejeros prácticamente siguiendo en términos políticos a Morena, algunos de ellos son incondicionales, parecen más voceros de Morena que garantes de un proceso electoral”, sentenció.

En el mismo sentido, el senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno, también llamó al INE a corregir el proceso que permitirá no descartar automáticamente una boleta sin doblez. También llamó a frenar y sancionar las campañas anticipadas de morenistas.

“Por eso nosotros le decimos al INE pónganse los pantalones, que se den a respetar y que apliquen la ley, que haya sanciones anticipadamente. No solamente Andy López Beltrán está haciendo campaña; el senador Ayala aquí dijo públicamente que llevaba 75 días en campaña. ¿Quién va a respetar al INE? Nadie. Están tirando al caño años, décadas, 40, 50 años de transición”, afirmó.

A su vez, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, negó que su partido tenga presionado al INE.

“Yo creo que mantener una relación institucional, de colaboración, no significa aprehensión, de ataques, de señalamientos, de descalificación, eso sí es presión. No puede uno hablar de descalificaciones aventando piedras al árbitro”, refirió.