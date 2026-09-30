Senado aprueba con mayoría calificada reforma sobre doble nacionalidad de candidatos

Ciudad de México. El Senado aprobó hoy, con el aval de Morena y aliados la reforma constitucional que establece la obligación de que quienes aspiren contender por la presidencia de la república, las gubernaturas de los estados y del gobierno capitalino cuenten exclusivamente con la nacionalidad mexicana, por lo que en caso de contar con la de otra nación extranjera, deberán renunciar a ella.

Después de varias horas de discusión, el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, remitió la minuta a los gobiernos de los estados, a fin de que continué el proceso del Constituyente.

Mayoría calificada con suplentes

Morena y aliados lograron alcanzar los 86 votos requeridos, es decir justo la mayoría calificada, en una sesión a la que asistieron los 128 integrantes del Senado.

Para ello los guindas debieron traer a los suplentes de cuatro senadores que por diversas razones no podían asistir, entre ellos Octavia Hernández Farret, ya que la titular, la migrante Karina Ruíz, no pudo salir de Arizona, donde reside, por no contar con los permisos del gobiernos de Estados Unidos.

Toda la oposición votó en contra, además del senador del PVEM, Luis Armando Melgar, quién había anticipado que no avalaría la reforma.

Durante más de tres horas, Morena y aliados respondieron a las afirmaciones recurrentes de la oposición en el sentido de que la modificación a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución lesiona los derechos de quienes cuenten con doble nacionalidad, especialmente los migrantes que residen en Estados Unidos.

Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios legislativos, Oscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, rechazaron esas “mentidas de los opositores” y sostuvieron que se trata de una regla de soberanía y lealtad institucional, toda vez que quien aspire a la responsabilidad de presidir el país debe responde de manera inequívoca al interés del pueblo de México, por encima de cualquier otro vínculo o consideración.

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Morenista Saúl Monreal sostuvo que la reforma no pretende modificar el reconocimiento de la doble nacionalidad establecido en México desde 1997.

“La regla es clara”, sostuvo: quien aspire a encabezar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberá ser mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad, por razones de seguridad nacional.

Contar con doble nacionalidad, dijo, puede generar derechos, obligaciones, participación política y protección diplomática frente a otro Estado, por lo que la modificación busca establecer un vínculo jurídico exclusivo con México para quienes asuman las máximas responsabilidades ejecutivas.

A su vez, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, insistió en que la reforma “no está hecha contra nadie” y que no modifica el derecho de millones de mexicanos a conservar una segunda nacionalidad.

“Esta reforma no está dirigida contra los mexicanos y las mexicanas que tienen otra nacionalidad, mucho menos contra nuestros y nuestras con nacionales, que por razones familiares, migratorias y personales han construido su vida entre México y otro país. México reconoce la doble nacionalidad, la protege y esta reforma no cambia ese principio”, señaló.

EL objetivo, dijo, es establecer una condición de “lealtad institucional y constitucional” para quienes reciban del electorado la responsabilidad de conducir un Poder Ejecutivo.

La iniciativa, insistió, no desconoce la nacionalidad mexicana de quienes poseen otra nacionalidad, no restringe con carácter general sus derechos políticos y no les impide participar en nuestra vida democrática, la condición se limita a tres responsabilidades ejecutivas.

“Por eso debemos separar con claridad dos cosas; uno es el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a conservar su nacionalidad y mantener legítimamente vínculos con otras naciones”

Otra distinta, agregó, es la responsabilidad excepcional que libremente decide asumir quien busca encabezar uno de los poderes ejecutivos de nuestro país.

PRI, PAN y MC rechazan la reforma

Sin embargo, el senador del PRI; , Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que contar con otra nacionalidad no convierte a ningún mexicano en enemigo de la patria, pero lesionar los derechos de los mexicanos que nacieron fuera

Se utiliza, sostuvo, e la Constitución para establecer diferencias entre mexicanos y afirmó que la medida coloca una barrera política a personas que construyeron su vida entre México y otros países.

Igualmente, la senadora del PAN, acusó a los guindas de considerar a los migrantes como mexicanos de segunda . Quieren el voto de los migrantes para perpetuarse en el poder y para construir mayorías artificiales, pero no quieren que sean votados”.

Les pidió a los senadores de Morena defender de verdad la soberanía nacional y romper su pacto con el crimen organizado. “Ustedes, senadores de Morena, son los verdaderos traidores a la patria”.

A nombre de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que el dictamen modifica la Constitución para regular un asunto que, a su juicio, ya está contemplado en el artículo 32.

Señaló además que obligar a una persona a renunciar a una nacionalidad extranjera puede hacer depender su registro electoral de trámites ante otro Estado, con costos y tiempos que escapan al control de las autoridades mexicanas.

El senador Colosio advirtió que la reforma puede afectar especialmente a mexicanos nacidos en Estados Unidos y otros países que conservan la nacionalidad mexicana por nacimiento o descendencia.

Esa misma argumentación la repitieron en el pleno otros legisladores del PAN, PRI y MC. AL respecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Oscar Cantón Zetina, les recordó que en la biblia se señala claramente que quien sirve a dos años, a uno queda mal y los acusó de “ignorancia supina”.

Otro legislador del guinda, Ricardo Sheffield Padilla, expuso en tribuna que él nació en Estados Unidos, pero a los 18 años renunció a la nacionalidad de ese país, la que si conservan sus hermanos, pero “a ellos no les interesa la política”, por lo que, dijo votaría la reforma sin problema alguno.

Igualmente, el senador Gerardo Fernández Noroña, también de Morena acusó a los opositores de repetir una y otra vez mentiras, que pretende sean vedades y les recordó que hay presidentes en América Latina, como el de Colombia, que tiene doble nacionalidad y responde a los intereses de Washinton.

Al momento de la votación, la senadora de MC, Alejandra Barrales, demandó al presidente del Senado, Higinio Martínez, la constancia de que la senadora Octavia Hernández Farret, renunció a su empleo en el consulado de San José, y que antes rindió protesta, en lugar de Karina Ruíz.

La propia Hernández Farret aclaró que lo había hecho, y recalcó que es migrante y radica en Estados Unidos, pero no deja de ser mexicana.