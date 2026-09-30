Muere el primer actor Otto Sirgo a los 79 años

Otto Sirgo, actor de telenovelas como “Lazos de amor”, “Por un beso” y “Niña amada mía”, murió a los 79 años, según confirmó esta tarde la ANDI, organismo del que fue socio y colaborador.

Otto Sirgo murió a los 79 años. El actor, reconocido por su extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, fue recordado por la Asociación Nacional de Intérpretes, institución de la que fue socio y colaborador durante años.

La ANDI confirmó el fallecimiento a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que su Consejo Directivo y Comité de Vigilancia lamentaron la muerte del intérprete.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Otto Sirgo. Quien además fue un eterno colaborador de esta asociación”, escribió la asociación.

Además, destacó su trayectoria y mencionó algunas de las producciones que contribuyeron a consolidarlo como uno de los actores reconocidos de la televisión mexicana.

(Instagram / Otto Sirgo)

“Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso”.

¿Quién fue Otto Sirgo?

Otto Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en Cuba. Fue hijo del actor cubano Otto Sirgo y de la actriz mexicana Magda Haller.

Llegó a México cuando todavía era niño y desarrolló en el país la mayor parte de su carrera artística. Desde joven estuvo relacionado con el mundo del espectáculo debido a su entorno familiar.

Debutó como actor en la década de los sesenta y que desde entonces trabajó en cine, televisión y teatro.

Otto Sirgo y su trayectoria en las telenovelas

Otto Sirgo construyó una carrera de más de cinco décadas en la televisión mexicana. Entre sus trabajos más recordados están telenovelas como Lazos de amor, Por un beso, Niña amada mía, Mujer de madera, Lo que la vida me robó, Tres veces Ana, Vencer el pasado y Eternamente amándonos.

(Instagram / Otto Sirgo)

También participó en producciones para plataformas de streaming, entre ellas Ingobernable y Enemigo íntimo. En la segunda temporada de Ingobernable interpretó a Tomás Urquiza, personaje que en la primera temporada estuvo a cargo de Fernando Luján.

En 2024 formó parte de la serie Fabricantes de ovnis, producción de Star+ en la que compartió créditos con Jerónimo Best, Susana Alexander y Odiseo Bichir, entre otros actores.

Otto Sirgo también destacó en el teatro y como director

La carrera de Otto Sirgo no se limitó a las telenovelas. El actor también trabajó en teatro y desarrolló actividades como director de escena y de televisión.

Junto a Sebastián Rulli en ‘P.D. Tu gato ha muerto’ (CUARTOSCURO)

Uno de sus trabajos teatrales más recordados fue P.D. Tu gato ha muerto, obra que protagonizó y que también dirigió, en 2008, después de la muerte del director Sergio Jiménez.

Actuó y dirigió la obra ‘P.D. Tu gato ha muerto’ (CUARTOSCURO)

Con información de Agencia México