Explosión de dos tanques de gas provoca daños en domicilio de la Ampliación Proletaria

Una explosión se registró en el traspatio de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Héroes de Nacozari y 32, en la colonia Ampliación Proletaria, donde dos tanques de gas comenzaron a incendiarse.

De acuerdo con el reporte, se trató de un tanque de 30 kilogramos y otro de 10 kilogramos, los cuales fueron controlados por elementos del Cuerpo de Bomberos que acudieron al lugar. Tras sofocar el fuego, los cilindros fueron retirados de la propiedad para evitar mayores riesgos.

El siniestro dejó daños materiales en algunos artículos que se encontraban en el traspatio, sin que se reportaran personas lesionadas. Las autoridades realizaron las labores correspondientes para asegurar la zona y prevenir otro incidente.