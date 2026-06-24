Selena Gomez es la nuera ideal; la mamá de Benny Blanco le dijo que se casara “con alguien como ella” desde hace años

Profecía cumplida: la mamá de Benny Blanco quedó tan impresionada con Selena Gomez que le sugirió casarse con ella años antes de que iniciaran su romance, reveló el productor musical.

Mucho antes de que Selena Gomez y Benny Blanco se casaran en Santa Bárbara, California, hubo una persona que ya veía el futuro de la pareja con claridad: Sandra Levin, mamá del productor musical.

Durante un episodio reciente del podcast Friends Keep Secrets, Benny reveló que su mamá le sugirió desde 2019 que buscara una relación con alguien como Selena, después de coincidir con ella durante la grabación de un proyecto musical. En aquel momento, Benny tenía otra relación sentimental, pero su mamá quedó impresionada por la personalidad de la cantante y actriz.

“Deberías casarte con una chica como Selena”, recordó Blanco que le dijo su mamá tras conocerla. Años después, el productor reconoce que aquella observación terminó convirtiéndose en una especie de profecía.

Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

Selena Gomez y Benny Blanco, un romance que comenzó como amistad

Aunque su romance se hizo público hasta finales de 2023, Selena Gomez y Benny Blanco se conocieron mucho antes.

La cantante tenía alrededor de 16 ó 17 años cuando coincidieron por primera vez gracias a su trabajo dentro de la industria musical.

Con el paso de los años colaboraron en distintos proyectos y desarrollaron una amistad que terminó transformándose en una relación sentimental.

Benny participó como productor en canciones del álbum Revival de Selena en 2015 y más tarde trabajaron juntos en el sencillo “I Can’t Get Enough”, lanzado en 2019. Para entonces ya existía una admiración entre ambos, aunque ninguno imaginaba que terminarían formando uno de los matrimonios más mediáticos de Hollywood.

La mamá de Benny Blanco “predijo” la boda de su hijo y Selena Gomez (Instagram)

La relación salió a la luz en diciembre de 2023, cuando Selena confirmó públicamente que estaban juntos y defendió a Benny frente a algunas críticas de seguidores que cuestionaban la relación.

Poco después compartió fotografías de ambos besándose (una imagen que se ha repetido a lo largo de los años) y dejó claro que atravesaba uno de los mejores momentos de su vida.

Visto en retrospectiva, la anécdota de Sandra Levin, mamá de Benny Blanco, adquiere un significado especial, porque cuando le sugirió a su hijo que buscara una mujer como Selena Gomez, ninguno de los dos imaginaba que aquella joven artista terminaría convirtiéndose en su nuera ideal.

Siete años después de aquel comentario, Benny Blanco y Selena Gomez llegaron al altar. Y según el propio productor, todo indica que su mamá acertó desde el primer momento.

El uno para el otro: Selena Gomez y Benny Blanco y su historia de amor

La historia de amor de Selena y Benny avanzó con rapidez. En entrevistas concedidas durante 2025, Benny Blanco aseguró que después de su primera cita tuvo la sensación de que estaba frente a la mujer con la que quería pasar el resto de su vida.

Por su parte, Selena Gomez contó que ella se interesó en él antes de que Benny se diera cuenta de que existía una posibilidad romántica entre ambos.

La pareja anunció su compromiso en diciembre de 2024 mediante una publicación en Instagram que mostró el anillo y algunas imágenes de la propuesta. La noticia provocó miles de reacciones, incluyendo una felicitación pública de su Taylor Swift, mejor amiga de Selena.

Selena y Benny se casaron el 27 de septiembre de 2025 (Instagram)

Meses después lanzaron el álbum colaborativo I Said I Love You First, un proyecto inspirado en su propia relación y en las experiencias que compartieron durante su noviazgo.

La pareja se casó el 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia íntima en Santa Bárbara. Durante su podcast, Blanco recordó que hizo todo lo posible por contener las lágrimas cuando vio a Selena caminar hacia el altar, aunque terminó completamente conmovido por el momento.

Además, describió a la actriz y cantante como su “mejor amiga”, una definición que ha repetido en varias ocasiones al hablar de su matrimonio.