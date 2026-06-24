¿Quién es Vó Bahiana? Vidente de Brasil

Te presentamos a Vó Bahiana, la vidente brasileña que asegura que algo malo pasará en este Mundial 2026.

La vidente brasileña Vó Bahiana y su inquietante predicción le están robando foco al Mundial 2026.

Y es que Vó Bahiana, asegura que una invasión extraterrestre interrumpirá el encuentro futbolístico entre Brasil y Escocia.

Pero, ¿quién es ella? En SDPnoticias te compartimos algunos datos:

¿Quién es Vó Bahiana?

Anatercia da Silva Gonçalves mejor conocida como Vó Bahiana, es una vidente, espiritualista e influencer brasileña.

A lo largo de 37 años ha trabajado en el mundo espiritual. La respalda una comunidad confirmada por millones de personas, quienes la siguen vía TikTok e Instagram.

Hoy su nombre suena con bastante fuerza debido a que días atrás aseguró haber soñado que a punto de finalizar el partido de fútbol entre Brasil y Escocia, programado para el 24 de junio, una nave extraterrestre se colocaría al centro del estadio.

Posteriormente, jugadores de Brasil serían abducidos al igual que 700 aficionados (incluida la vidente). Debido a que el sueño se repitió, Vó Bahiana da por hecho que algo muy malo pasará y es que en su visión vio gente llorando, escuchó gritos y sintió mucho sufrimiento.

Vó Bahiana (@vobahianaoficial_ / Instagram)

En Instagram la encuentras como: vobahianaoficial_

En Tiktok se identifica como: Vó Bahiana

¿Qué edad tiene Vó Bahiana?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Vó Bahiana, quien nació en Brasil.Sorprendente¿Quién es Vó Bahiana? Vidente de BrasilSorprendenteLos mejores memes de la predicción de Vó Bahiana para el Brasil vs EscociaEstilo de vidaDibujos de Peppa Pig con temática de primavera para colorear: 7 plantillas bonitas para imprimir

¿Quién es el esposo de Vó Bahiana?

Se desconoce el estado civil de Vó Bahiana.

Vó Bahiana (@vobahianaoficial_ / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Vó Bahiana?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Vó Bahiana y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Vó Bahiana?

Vó Bahiana mantiene su vida personal y amorosa en perfil privado.

Vó Bahiana (@vobahianaoficial_ / Instagram)

¿Qué estudió Vó Bahiana?

Se desconoce el grado de estudios de Vó Bahiana, quien dice ser experta en la lectura del tarot, la astrología y el espiritualismo.

¿En qué ha trabajado Vó Bahiana?

Vó Bahiana ganó fama a través de plataformas digitales lanzando predicciones sobre política, celebridades y acontecimientos globales.

Ofrece consultas, servicios y retiros orientados al desarrollo espiritual y al autoconocimiento.

Así como ofrece lecturas del tarot.

A lo largo de 14 años ha atendido de forma presencial en el Santuario de Aruana, en Balneário Camboriú, Santa Catarina.