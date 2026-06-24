Shakira expresó su interés en colaborar con Dua Lipa y también reveló que en su juventud soñaba con ser doctora.

Shakira dejó ver uno de sus deseos musicales más recientes: trabajar junto a Dua Lipa. La idea surgió durante una conversación en el podcast Suite 305 with Lele Pons, donde la artista repasó algunas de las figuras con las que aún le gustaría colaborar tras haber compartido estudio con nombres como Beyoncé, Rihanna y Alejandro Sanz.

Las inesperadas confesiones que Shakira le hizo a Lele Pons

La artista colombiana sorprendió a Lele Pons al revelarle que le gustaría sumar a Dua Lipa a su lista de colaboraciones musicales, Ante la pregunta directa de la influencer, Shakira respondió sin dudar:

Shakira y Lele Pons (Instagram)

“Ay, con Dua Lipa me gustaría. Dua Lipa, cierto. Sí, con Dua Lipa me encantaría. ¿Tú me estás oyendo? Que además habla español perfecto. Imagínate”, expresó la barranquillera. Entre risas, Lele Pons reaccionó con complicidad: “Okay, Dua Lipa”.

Más allá de la música, la cantante compartió un aspecto poco conocido de su historia personal: su interés por la medicina antes de dedicarse por completo a la música.

Shakira y Lele Pons (Instagram)

“Quería estudiar medicina. La gente que me conoce siempre dice que soy médica empírica porque me encanta la medicina, siempre estoy diagnosticando. ‘Tú lo que tienes es esto’”, comentó.

Lele Pons reforzó la idea al recordar que en varias ocasiones ha recibido consejos de salud por parte de la artista.

Shakira profundizó en esa faceta con una anécdota que reflejó su interés por la medicina: “La farmacia en mi casa. Y mis amigos siempre vienen donde mí y me preguntan: ‘¿Qué hago? Me siento así, ¿qué será lo que me pasa?’, y por lo general acierto porque tengo como un instinto. Yo tenía que ser médico”, agregó.

Shakira sumó un logro más a su trayectoria

Aunque finalmente no siguió el camino de la medicina, Shakira nunca ha dejado de lado su interés por el aprendizaje. Durante la pandemia de Covid-19, la cantante aprovechó el tiempo de confinamiento para enfocarse en los estudios y se inscribió en un curso de Filosofía Antigua en la Universidad de Pensilvania, una de las prestigiosas instituciones que integran la Ivy League.

Shakira (Instagram)

En abril de 2020, la artista compartió con orgullo en sus redes sociales que había concluido el programa académico. Junto a fotografías, videos y el diploma que recibió, explicó que completar el curso representó un desafío, ya que compaginaba las clases con el cuidado de sus hijos, Milan y Sasha, en medio de la incertidumbre provocada por la emergencia sanitaria mundial.

“Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. ¡Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la ‘diversión’ de estas 4 semanas!”, escribió entonces.

Shakira (Instagram)

Shakira asegura que se guía por con esa filosofía tanto su carrera como su vida personal. Durante su participación en el podcast, la cantante explicó que suele entregarse por completo a cada responsabilidad que asume.

“En mi vida personal soy tan dedicada, tan intensa. Quiero hacer las cosas de la mejor manera posible. Lo mismo pasa en mi carrera, pero también en mi vida como madre, como hija, como hermana y como amiga. Lo doy todo, en todo lo doy todo”, afirmó.