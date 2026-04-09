Selección femenil de EU vence a Brasil en inicio de Copa Acapulco de futbol de playa

Acapulco, Gro. La selección femenil de Estados Unidos venció 5-4 a la selección de Brasil, en el inicio de la Copa Acapulco 2026 de futbol de playa, que inició a las 5 de la tarde del jueves en la Arena GNP.

El juego tuvo momentos de dominios alternos, con un combinado estadunidense tomando la ventaja en dos ocasiones desde temprano en las acciones, pero fueron igualadas en el momento exacto por las brasileñas, que después del inicio incierto llegaron a ponerse 4-2.

Sin embargo, las jugadoras de las barras y las estrellas tuvieron una bravía reacción y fueron capaces de dar la voltereta, a lo que las sudamericanas no pudieron dar respuesta, cuando faltaban dos minutos con 14 segundos en el tercer periodo, el marcador estaba sellado 5-4, un auténtico final con balde de agua fría, para dar inicio a la tercera edición de la también llamada Copa Beach Soccer en Acapulco, edición 2026.

Posteriormente inició el juego de Estados Unidos contra Portugal de la rama varonil, para dar paso a México ante Japón en la rama femenil, y México contra Paraguay en la rama varonil, por ahí de las 21:30 horas.