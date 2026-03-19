Selección de futbol de Irak llegará este viernes a Nuevo León para repechaje rumbo al Mundial

Monterrey, NL. La Selección de Futbol de Irak llega este viernes 20 de marzo a la capital neoleonesa para disputar la Final del torneo de Playoff Intercontinental del Mundial FIFA 2026, en donde jugará el partido de repechaje el próximo 31 de marzo en el Estadio Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo a fuentes deportivas locales, el equipo iraquí llegará por medio de un vuelo privado, luego de que la participación del equipo asiático estuviera en duda tras conflictos bélicos y tensiones políticas registrados en Medio Oriente.

Se prevé que lleguen antes de las 23:00 horas al Aeropuerto Internacional de Monterrey, salgan por los hangares sin tocar la terminal, para ir directamente hacia el municipio de San Pedro Garza García, y así, llegar al hotel y descansar.

Además, se contempla que el conjunto asiático comience su entrenamiento en el Colegio Irlandés, ubicado en la misma cabecera municipal donde se hospedarán.

Previamente, el 14 de marzo, en la llegada de la Copa del Mundial 2026 a Nuevo León, es host city manager de Monterrey para la FIFA, Alejandro Hütt, había confirmado la llegada del equipo nacional de Irak, señalando que no había cambios respecto a la lineup de los próximos juegos de repechaje en la entidad nuevoleonesa.

“Estos dos partidos (26 y 31 de marzo) caen en medio del Festival Pal Norte y también es una oportunidad para probar la logística tanto en transporte y movilidad, como en seguridad (…) Irak hasta hoy está confirmado, ustedes vieron la visita que hubo del la asistente del entrenador, aquí al estadio hace un par de días, entonces para nosotros el Playoff Intercontinental no tiene cambios y todo sigue en pie”, destacó en la fecha mencionada.

Respecto a la venta de los boletos, mencionó que se espera una afluencia de 25 mil personas y que se tienen hasta 15 mil boletos vendidos, de los cuales, el 90 por ciento son de personas locales.

La selección de futbol de Irak se enfrenta el último día de este a las 21:00 horas ante el ganador del juego del 26 de marzo en el Estadio Monterrey, día el cual las selecciones de Bolivia y Surinam están compitiendo por su entrada a la justa mundialista.