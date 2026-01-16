Seguridad del Edomex invertirá en inteligencia artificial para el Mundial de Futbol

Ecatepec, Edomex.- Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, informó que para recibir a los visitantes al Mundial de Futbol “se está haciendo una inversión bastante importante en materia de inteligencia artificial, con lectores de rostros como de placas y de características fisonómicas de los vehículos”.

Dijo que cubrirán los accesos “que vamos a tener de los aeropuertos Felipe Ángeles y de Toluca a Ciudad de México, como los lugares en los que esperamos tener muchas visitas. Entre ellos, Valle de Bravo y las pirámides de Teotihuacán.

Abundó que aplicarán un esquema “donde se pueden tomar las fotos a través de un equipo celular y automáticamente realizar la búsqueda en todas las bases de datos por reconocimiento facial y nos arroja los resultados de las personas.

“Si tiene un mandamiento judicial, inmediatamente se levanta un alertamiento para que procedamos y generar la trazabilidad para llegar a cabo la puesta a disposición de la autoridad”.

En cuanto a los vehículos, “no solamente es la lectura de placas, sino de las características, modelos, color para un análisis de datos”.

El arranque del sistema está programado para abril.

