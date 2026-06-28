Mueren todos los integrantes de Van Der Dijs tras terremoto en Venezuela

La escena del rock venezolano sufrió una de sus pérdidas más dolorosas tras confirmarse la muerte de los cuatro integrantes de Van Der Dijs, una agrupación emergente de rap-rock y nu metal que comenzaba a consolidarse dentro del circuito alternativo del país. Los músicos fallecieron durante el sismo que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

La noticia fue confirmada por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), institución que apenas una semana antes había recibido a la banda en la Sala Experimental como parte de la serie de conciertos El Hades.

A través de un comunicado, el recinto lamentó la pérdida de Manuel van Der Dijs, vocalista de la agrupación; Gabriel Gómez, guitarrista; Xander Hernández, bajista; y Abraham Foucault, baterista.

“Hoy, hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares, amigos y seguidores de estos jóvenes y destacados artistas. En la historia del CCAM quedó su talento y, sobre todo, su energía desbordante, su simpatía y sus ganas de marcar su huella en los escenarios con su música”, señaló la institución cultural.

Los primeros reportes indicaron que los integrantes se encontraban reunidos cuando ocurrieron los terremotos en Venezuela. En un inicio se informó que Xander Hernández había sido rescatado con vida; sin embargo, horas después las autoridades y medios locales confirmaron también su fallecimiento.

¿Quién era la banda Van Der Dijs?

Van Der Dijs, también conocida como Vanderdis, nació en 2024 y rápidamente llamó la atención dentro de la escena underground venezolana gracias a una propuesta que fusionaba rap-rock con nu metal.

El propio Centro Cultural de Arte Moderno destacó que la agrupación ganó notoriedad por combinar la crudeza del rap con la energía del metal, lo que le permitió convertirse en una de las propuestas emergentes con mayor proyección del país.

Su crecimiento también quedó demostrado con su participación en el Festival Nuevas Bandas, considerado uno de los principales escaparates para artistas emergentes en Venezuela.

Entre sus sencillos más conocidos figuraban 15 Minutos, VENPAKA y ¿DÓNDE ESTÁN?, canciones con las que comenzaron a construir una base de seguidores dentro del rock alternativo venezolano.

Antes de la tragedia, la banda mantenía una intensa actividad. Después de presentarse en Caracas, tenía programados nuevos conciertos en Punto Fijo y Valencia durante los siguientes meses.

¿Qué ocurrió durante los terremotos en Venezuela?

La muerte de los integrantes de Van Der Dijs ocurrió en medio de la emergencia provocada por dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela con apenas segundos de diferencia.

Los sismos afectaron con fuerza estados como La Guaira, Miranda, Carabobo, Aragua y el área metropolitana de Caracas, donde se registró el colapso de edificios, viviendas e infraestructura.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, mientras el número de víctimas continúa en aumento. Hasta el momento se reportan más de 1 mil 400 personas fallecidas y 3 mil 200 personas heridas.

Además de la muerte de los integrantes de la banda Van Der Dijs, la presentadora de televisión Alicia Manchado reportó la desaparición de su tío tras el terremoto en Venezuela. De igual forma, se dio a conocer el fallecimiento del DJ Marlon Pérez, así como de la actriz Yorgelis Delgado.

Con información de El Financiero