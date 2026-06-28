¿Quién será el árbitro del México vs Ecuador?

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro central del partido entre Ecuador vs México, correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026, a celebrarse en el Estadio Ciudad de México este martes 30 de junio.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 77, 78 and 79 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 28, 2026

En un comunicado de la FIFA en redes sociales, se detalló que Vincic estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Tomaz Klancnik (asistente uno) y Andraz Kovacic (asistente dos).

Completan el cuerpo arbitral el argelino Mustapha Ghorbal, como cuarto silbante, y Mokrane Gourari como asistente de reserva.

Slavko Vincic, de 46 años de edad, ha sido el encargado de impartir justicia en dos partidos durante la Fase de Grupos del Mundial 2026:

Brasil 1-1 Marruecos. Grupo C.

Jordania 1-2 Argelia. Grupo J.

México y Ecuador se verán las caras este martes 30 de junio en punto de las 19:00 h en el Estadio Ciudad de México, en partido correspondiente a la ronda de 16vos de final del Mundial 2026.

Con información de López-Dóriga Digital