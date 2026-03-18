Sectur: México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo 2026

Ciudad de México. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que por primera vez México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo, que otorga la ONU Turismo, del 7 al 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Afirmó que ese congreso “por primera vez sale de Europa, es su cuarta edición, y se va celebrar aquí en nuestro país. Vienen más de 140 países, 500 afiliados de la ONU Turismo y se abordarán diferentes temas de desarrollo de turismo deportivo en México”.

Siempre decimos “que la forma de quitar la estacionalidad turística y aumentar afluencia de turismo, así como cambiar la percepción y la imagen de los estados es a través del deporte, que no solo une el tema del tejido social, sino que crea derrama económica”, sostuvo.

Entonces, “nos dan la sede por ser nosotros ahorita este modelo de política de turismo deportivo”.

Recordó que el congreso ha estado dos veces en España y en Croacia, sale del continente y llega a nuestro país. “Habrá diferentes recorridos turísticos para nuestros afiliados, más de 40 ponencias de talla global en el tema deportivo, inversionistas, en fin”.

También informó que para la Copa Mundial de Fútbol se contará con una aplicación, “que estamos haciendo con la Agencia de Transformación Digital, y se llama Conoce México, con 270 rutas para el aficionado, que incluye a los 32 estados”.

Considera “exactamente lo que hay conocer, desde turismo cultural, religioso, gastronómico y la agencia que lo vende. Son agencias que tienen registro nacional de turismo y con eso blindamos al extranjero o al mexicano para poder llegar a estas rutas que están completamente bien mapeadas, georreferenciadas y con toda la información”.

Indicó que para evitar fraudes, verifican junto con Profeco y comité organizador, que los prestadores de servicios cumplan con los lineamientos correspondientes. “Hasta el momento no ha habido ningún dato”, dijo.

Al preguntarle en la mañanera sobre la posibilidad de que se establezca ley seca en las sedes mundialistas, la secretaria de Turismo acotó que en la FIFA Fest, que será en el Zócalo capitalino, “no se puede vender alcohol”, ante la normativa de FIFA para prohibirlo.

“Es un poco extraño que durante todo el mundial no se pudiera vender alcohol. No, más bien es como dice Joséfina, porque el FIFA Fest viene con patrocinadores y así está regulado por la FIFA, ni modo que dentro del Zócalo haya bebidas alcohólicas, ahí sí ya no”, sostuvo a su vez la Presidenta.