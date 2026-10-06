Sector público, agropecuario y privado, hacen equipo en beneficio del medioambiente de Chihuahua

Parte integral de la “Estrategia Nacional para el Manejo Adecuado de Envases Vacíos de Plaguicidas”, es el Estado de Chihuahua, quien a través de nuestro Gobierno y por medio de esta Secretaría, participamos del inicio de la “Jornada de Recolección en el Municipio de Cuauhtémoc”; ante esto, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Ing. Gabriel Valdez, recalcó que el objetivo es realizar coordinadamente entre el sector público, el regulado y los generadores, una ejercicio de recolección de envases vacíos de plaguicidas, los cuales son generados en los Campos Agrícolas para su acopio temporal y posterior manejo con empresas autorizadas por la Federación, así como capacitar a los agricultores y personal involucrado en el uso y buen manejo de este tipo de insumos, así como sus residuos, con el fin de proteger el medioambiente y la salud de las personas.

Dentro de esta Jornada itinerante, Valdez Juárez destacó el compartir un objetivo común, el cual es la prosperidad de nuestro campo, “sabemos del trabajo diario y arduo que se lleva a cabo en la región para obtener las mejores cosechas, cuidar los cultivos y asegurar el sustento de sus hogares, pero esta labor conlleva una responsabilidad que no podemos pasar por alto, ya que los envases vacíos de los productos que utilizamos para proteger los cultivos, necesitan ser tratados no como basura común, esta requiere un tratamiento especializado, ya que de lo contario representará un riesgo silencioso para el ambiente y los que habitan este zona”.

Por su parte el Dr. Saúl Torres Corral, Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT, detalló además, que “si los envases terminan enterrados bajo tierra, quemado a cielo abierto, o lo que es peor, reutilizados en casa para guardar líquidos o alimentos, estamos poniendo en peligro nuestra salud y el agua de la que todos dependemos. No es solo el suelo el que sufre, es nuestra propia familia la que termina expuesta a residuos.

Así mimo el MVZ Cesar Borunda, Representante del SENASICA en Chihuahua, insto a los presentes y recordó que “hoy no venimos solo a pedirles que se preocupen, venimos a recordarles que tienen el poder de solucionar esto con una acción sencilla, el Triple Lavado es una técnica rápida, que no toma más que unos minutos al momento de preparar la mezcla, es aprovechar hasta la última gota de producto y dejar el envase limpio, para posteriormente perforarlo para que nadie lo pueda reutilizar erróneamente; ya como paso final, es llevarlo a los Centros de Acopio autorizados como el que estamos promoviendo en esta Jornada”.

Luis Argüelles, Jefe del Departamento de Ecología del Municipio de Cuauhtémoc, recordó que cuidar el campo no es solo producir más, es producir mejor en una tierra fértil, con agua limpia y en un entorno donde nuestras familias crezcan sanas; viendo que cada envase que ustedes entregan correctamente en un Centro de Acopio, es un triunfo para nuestra comunidad, es una prueba de que, como agricultores, son los primeros guardianes de nuestra tierra.

Finalmente, Valdez Juárez, pidió hacer de la gestión responsable de envases parte de nuestra rutina diaria, “porque cuidar el medio ambiente es, en última instancia, cuidarnos a nosotros mismos; desde el Gobierno del Estado reiteramos nuestro compromiso de contribuir, cooperar y participar en estas acciones que atinadamente promueve el Gobierno Federal a través de la SEMARNAT y particularmente la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, sin dejar de mencionar a nuestros amigos de la empresa ALAGRO, por su solidaria participación y disposición para contribuir en este esfuerzo coordinado”.