Sebastián Córdova refuerza al bicampeón Toluca

El Toluca, actual bicampeón de la Liga Mx, reforzó su plantel de cara al Clausura 2026 con la llegada del delantero mexicano Sebastián Córdova, quien dejó a Tigres de la UANL luego de no entrar en los planes del técnico argentino Guido Pizarro.

Córdova concluyó su contrato con la institución felina y se unió al proyecto que encabeza Antonio Mohamed desde el banquillo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, los Diablos oficializaron la contratación de Córdova con la canción ‘Lloviendo Estrellas’, de Cristian Castro, como música de fondo.

“Diablos, ya llegué”, expresó brevemente el ex seleccionado mexicano, en un video que repasó las 12 estrellas que los escarlatas han conseguido en la Liga Mx, la última de ellas precisamente ante Tigres, su antiguo equipo.

Tras un corto periodo de vacaciones, el Toluca debutará el sábado en el Clausura 2026 ante el Monterrey, de visita en el estadio BBVA.